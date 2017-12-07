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Dünya

İrlanda ülkenin yüzde 18’ini ağaçla kaplamayı hedefliyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – İrlanda hükümeti 2046 yılına kadar ülke topraklarının en az yüzde 18’ini büyük ormanlarla kaplamış olmayı hedefliyor

07 Aralık 2017 20:02

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – İrlanda hükümeti 2046 yılına kadar ülke topraklarının en az yüzde 18’ini büyük ormanlarla kaplamış olmayı hedefliyor. 
The Economist\'te yer alan habere göre bu yıl İrlanda’da yaklaşık 6.000 hektarlık orman alanı oluşturulması bekleniyor. Günümüzde İrlanda\'nın neredeyse yüzde 11\'inin büyük ormanlarla kaplı olduğu biliniyor. Ayrıca daha küçük ormanlar ve dağınık ağaç toplulukları da görülüyor.
Bu kararın ‘Batı’nın ormanlıklaştırılması’ akımının bir parçası. Ağaçlar hemen hemen her batı ülkesinde yaygınlaşıyor. 
Ayrıca ormanların birçoğu genç olduğundan, içindeki ahşabın oranının ağaç miktarından daha fazlar. Avrupa’daki ormanlar, günde 1.1 milyon metrekareden fazla ahşap döşüyor. 
Rusya\'daki ormanlar ise, 2005 ile 2015 yılları arasında yüzde açısından yavaş bir büyüme gösterse de, ülke yüzölçümünün büyük olması sebebiyle orman miktarının yine de Avrupa Birliği’nin tamamından fazla olduğu aktarılıyor.
Orman miktarının geçtiğimiz on yılda yüzde 2 oranında büyüdüğü ABD topraklarında ise, ormanlar ülkenin üçte birini kaplıyor. (Fotoğraflı)

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