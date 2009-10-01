İrlanda Tükiye'ye izin vermiyor

AB'nin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeleri kabul ederek genişlemesinin yolu Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden geçiyor.



Gözler daha önce anlaşmaya "Hayır" diyen İrlanda'da Yarınki referandumda AB'nin genişlemesine karşı olan "hayır"cılar oylarını artırmak için "Türkiye'yi AB'ye sokmayın" cümlesini kampanyalarının merkezine yerleştirdi

Avrupa Birliği'nin (AB) gözü, Türkiye'nin de içinde bulunduğu genişleme sürecinin anahtarı, birliğin en küçük ülkelerinden İrlanda'da. AB'de bütün gözler, birliğin gelecek anlaşması Lizbon'un yürürlüğe girmesi için gerekli olan, 3.5 milyon nüfuslu ülkesinde yarın yapılacak referanduma yönelmiş durumda. İrlandalıların geçtiğimiz yıl yapılan ilk referandumda olduğu gibi, Lizbon'a "hayır" demesi durumunda, AB'nin genişleme süreci de sekteye uğrayacak. AB'nin lokomotif ülkeleri olarak görülen Fransa ve Almanya, birlikte yapısal ve kurumsal reformları öngören bu anlaşmanın yürürlüğe girmemesi durumunda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, genişleme sürecini durduracakları sinyalini verdiler. Bu durumda, AB'ye son üye olarak Hırvatistan'ın girmesine izin vereceklerini belirttiler. Bu da AB'nin Türkiye ve Balkanlar'a genişleme sürecinin önünün tamamen tıkanacağı anlamına geliyor.



Karalama kampanyası



Ülkede son bir yıldır, Lizbon yanlıları ve karşıtları birbirini ekarte etmek için her yolu denediler. Türkler AB serbest dolaşım hakkı elde edecek iddialarını, kürtaj yasal olacak ve AB ordusu güçleniyor iddialarını ortaya attılar. İrlanda'nın mülti- milyarder işadamı Declan Genlay'in başını çektiği Lizbon karşıtları, Türkiye'nin AB üyeliğini, kampanyalarının en önemli konularından biri haline getirdiler. Lizbon anlaşmasının onaylanması durumunda, Türkiye'deki 75 milyonluk nüfusun AB'de serbest dolaşım hakkı kazanacağını iddia ettiler. Buna karşılık, Lizbon yanlıları, mülti-milyarder Genlay'in CIA ajanı olduğunu iddia ettiler. AB tarafı ve İrlanda hükümeti, binlerce euro harcayarak, bastırdıkları ve her köşe başına astıkları afişlerle, "Lizbon'a evet" kampanyasını yürüttüler. Ryain Air başta olmak üzere, bazı havayolları şirketleri, oy satın alabilmek için müşterilerine, "Lizbon'a evet derseniz, bedava bilet kazanırsınız" kampanyası yaptılar.



CIA ajanı mı?



İrlanda'da "Lizbon'a hayır" kampanyasının' arkasındaki, 39 yaşındaki Genlay hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bunlardan en çarpıcısı, Genlay'in CIA ile olan bağlantısı. AP'nin Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Danile Cohn-Bendit, ABD'nin gizli istihbarat servisi CIA'nın İrlanda'nın Lizbon'u reddetmesine parmağı olduğu suçlamasını getirdi. Bu iddiasının kaynağını ise Ganley'in ABD'nin savunma ve istihbarat servislerinin kuklası olduğu hipotezine dayandırdı. Spekülasyonlara göre Ganley'nin "Rivada Networ"' adındaki telekom şirketinin ABD ordusu ile 200 milyon euro tutarında kontratı bulunuyor. CIA iddiaları şiddetli bir şekilde yalanlayadursun, Avrupa Parlamentosu konuyu gündemine taşıyarak, bu konuyu araştırmaya başladı.