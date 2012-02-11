İrlanda PEN Ödülü Joseph O'Connor'ın

T24 - 'Ghost Light' ve 'Star of the Sea' ile beğeni toplayan Joseph O'Connor'a, İrlanda PEN Yazarlar Birliği Ödülü verilecek.



Uluslararası PEN Yazarlar Birliği İrlanda merkezinin bu yılki ödülü, ülke edebiyatına katkılarından dolayı, İrlandalı romancı Joseph O'Connor'a veriliyor.



Yazdığı 7 roman arasında özellikle "Ghost Light" ve "Star of the Sea" ile beğeni toplayan Joseph O'Connor'a ödülü, bu akşam Dublin'de düzenlenecek törende, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins tarafından verilecek.



Edebiyat dünyasından çok sayıda kişinin katılacağı törende, dünya çapında hapse mahkum edilen, susturulan, işkence gören ve öldürülen yazarlar için bir sandalye boş tutulacak.



Ödülün kendisine verilmesinden büyük onur duyduğunu belirten O'Connor, Irish Times gazetesinde çıkan açıklamasında, ödülün sahibinin İrlanda PEN üyesi yazar ve okurların oylarıyla belirlenmesinin kendisi için anlamlı olduğunu da vurguladı.



İrlanda PEN Ödülü'nün daha önceki sahipleri arasında Brian Friel, William Trevor, Neil Jordan, Seamus Heaney, Jennifer Johnston, Maeve Binchy and Colm Toibin bulunuyor.



İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'un kardeşi Joseph O'Connor'ın "Star of the Sea" adlı romanı 38 dile çevrilerek bazı uluslararası ödüllere değer görülmüş, son romanı "Ghost Light" ise geçen yıl "Dublin: Bir Şehir Bir Kitap" projesi çerçevesinde, başkentte Nisan ayı boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerde okunup tartışılmıştı.