Irkçılık karşıtı protestoların ardından yayından kaldırılan Rüzgar Gibi Geçti, 'tarihi bilgilendirmeyle' ekrana dönecek

Irkçılık karşıtı protestoların ışığında içerisinde bulunan kölelik tasvirleri nedeniyle HBO Max yayınından kaldırılan “Rüzgar Gibi Geçti” (Gone with the Wind) filmi ekrana geri dönecek. Ancak filme Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir bölüm eklenecek.

Sputnik’in haberine göre, film yeniden HBO Max yayın platformunun programına alınırken, Chicago Üniversitesi sinema çalışmaları profesörü ve kâr amacı gütmeyen sanat organizasyonu Black Cinema House’un direktörü Jacqueline Stewart, film için Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir metin kaleme alacak. Stewart’ın film hakkında yapacağı yorumla izleyicilere ‘tarihsel bir bağlam’ sunulması amaçlanıyor.

İnsanlara bir değerlendirme yapabilmeleri için yine de filmi izlemelerini öneren Stewart, “Şimdi insanlar ırksal yeniden eğitim için filmlere yöneliyorlar ve Amazon’da da en çok satan kitaplar ırkçılık karşıtı ve ırk eşitsizliğiyle ilgili olanlar. Eğer insanlar ev ödevlerini gerçekten yapıyorsa, ekran önündeki ve dışındaki siyahların hayatına dair en bilinçli, en dürüst ve en üretken iletişimde bulunmaya hazırız demektir” ifadelerini kullandı.

Filmin dönüşüyle ilgili HBO’dan yapılan açıklamada da, “Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve ne yazık ki Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu önyargılar o zaman yanlıştı ve şimdi de yanlış” denildi.

Aynı isimli romandan uyarlanan 1939 tarihli film siyah karakterlere yaklaşımı nedeniyle ırkçılıkla eleştiriliyor. Film, köleleri ‘hallerinden memnun insanlar’ ve köle tacirlerini ise ‘kahraman’ olarak gösterdiği için tepki topluyor.