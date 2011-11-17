-Irkçılık iddialarında Evra haklı çıktı LONDRA (A.A) - 16.11.2011 - İngiliz futbolunu bir aydır meşgul eden Suarez'in Evra'ya ırkçı ifadeler kullandığı yönündeki iddialarla ilgili federasyon Evra'yı haklı buldu. Futbol Federasyonu, 15 Ekim'de Liverpool ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmanın ardından 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia eden Manchester United'ın Fransız oyuncusu Evra'nın iddialarını doğruladı. Federasyonun Suarez'in cezasını ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi. Suarez'le ilgili federasyonun aldığı kararın kendilerine ulaştığını ifade eden Liverpool Kulübü yetkilileri ise Uruguaylı futbolcuyu milli takımdan döndükten sonra dinleyeceklerini açıkladı.