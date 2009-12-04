'Irkçılığa karşıyız çünkü Beşiktaşlıyız'

Beşiktaş ile Diyarbakırspor arasında oynanan Turkcell Süper Lig maçı centilmen bir havada başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde ''Beşiktaş-Diyarbakırspor elele, hep beraber tribüne'' diye tezahürat yaptı. Bunun üzerine iki takım oyuncuları bir araya gelip tribünleri selamladı. Selamlama sırasında tüm tribünler futbolcuları alkışladı.

-''IRKÇILIĞA KARŞIYIZ, BEŞİKTAŞLIYIZ''-

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların birlikte tribünleri selamlamasının ardından önce ''Türkiye'' diye tempo tutup, daha sonra da ''Irkçılığa karşıyız, Beşiktaşlıyız'' diye tezahürat yaptı.

Diyarbakırsporlu taraftarlar da ''Beşiktaş'' diye tezahürat yaparken, siyah-beyazlı taraftarlar, konuk taraftarları alkışladı.

Daha sonra iki takım taraftarları karşılıklı olarak ''Siyah-beyaz'' ve ''Yeşil-kırmızı'' diye tezahüratlarda bulunup, centilmenlik örneği sergiledi.

-BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 4 DEĞİŞİKLİK-

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Diyarbakırspor maçında kadroda 4 değişiklik yaptı.

Sivasspor ile geçen hafta oynanan Turkcell Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Bobo, Ekrem, İbrahim Üzülmez ve Tabata'nın yerine Diyarbakırspor karşısında Nobre, İsmail, Tello ve Yusuf görev aldı.

Bobo, Tabata ve Ekrem yedekler arasında yer alırken, İbrahim Üzülmez 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlılarda bu 3 futbolcunun yanı sıra Korcan, Necip, Serdar Özkan ve Uğur 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

-DİYARBAKIRSPOR'DA 2 EKSİK-

Diyarbakırspor, Beşiktaş karşısına 2 yabancı oyuncusundan yoksun çıktı.

Yeşil-kırmızılılarda kart cezalısı Diallo ile gribal enfeksiyona yakalanan Basem, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

-TRİBÜNLER DOLMADI-

Beşiktaş ile Diyarbakırspor arasında oynanan Turkcell Süper Lig maçında tribünler dolmadı.

Eski ve yeni açık tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı 15 bine yakın sporsever izledi.

500 kadar Diyarbakırspor taraftarı da eski açık tribünde kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Beşiktaş, sahaya ''Kalbini sev, değerini bil'' yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, maç öncesi birbirlerine başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşmayı izlemeye gelmedi.

Karşılaşma öncesinde, hafta başında vefat eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Türk spor basının duayenlerinden Abdülkadir Yücelman için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.