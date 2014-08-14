Irkçılar propaganda için sosyal medyayı kullanıyor

Almanya'da ırkçılar kendilerine taraftar bulabilmek için en çok sosyal medyadan yararlanıyorlar. Ancak ırkçı propagandalarını açıkça yapmıyorlar.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Facebook'ta şu sıralarda paylaşılan bir Youtube linki ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Link Hollywood'un ilgi çeken yapımlarından "Karayip Korsanları 5" filminin adını taşıyor. Ancak paylaşılan linkin arkasında filmin tanıtımı değil ırkçılık propagandasıyla yüklü mesajlar var.



Bunu yapanlar ise kendilerine "Die Unsterblichen" yani "Ölümsüzler" adını veren bir Neonazi grubu. Neonaziler, ırkçı ideolojilerini yayabilmek için bu tarz yöntemleri kullanıyorlar. Sosyal medya kullanıcıları ise gizlenen mesajı genelde çok geç fark ediyorlar. Fark edildiğinde ise mesaj çoktan "Beğendi" tuşuyla onbinlerce kişiye ulaşmış oluyor.

Federal Siyasal Eğitim Merkezi Direktörü Thomas Krüger, ırkçıların Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal platformlarda kendilerine taraftar bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu durumda, söz konusu gruplardan gelen iletilerin içerikleri bilinmediğinden, istenmeden sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Böylece ırkçılara sempatisi olmayanlar bile kendi bilgileri dışında bu düşüncenin paylaşılmasına katkı sağlayabiliyorlar" diye konuştu.

Irkçı iletilerin pek çoğu sosyal medyada

Federal Siyasal Eğitim Merkezi ile gençleri internet tehlikelerinden korumak için çalışmalar yapan "jugendschutz.net" kuruluşu yayınladığı güncel bir raporda, kendi bilgileri dışında ırkçı düşüncenin yayılmasına aracılık yapanların profilleriyle ilgili ilginç bilgilere yer verdi.

"jugendschutz.net" genel müdür yardımcısı Stefan Glaser, ırkçıların internetteki sosyal paylaşım sitelerini özellikle tercih ettiklerini belirterek, "Tesbitimize göre internetteki sosyal ortamlar ırkçıların en önemli propaganda aracı haline gelmiş. Taradığımız 5 bin 500 iletinin yüzde 70'ten fazlası Facebook, Youtube, Twitter ve diğerlerinde yer alıyordu" dedi.

Susam Sokağa ve Miki Fare figürleri ırkçı sembollere dönüştürülüyor

Glaser, araştırmalar sonucunda ırkçıların mesajlarını, popüler eğlence unsurlarının arkasına gizlediklerinin belirlendiğini söyledi. Örneğin Susam Sokağı'nın kült figürlerinden Kurabiye Canavarı'nın bile ırkçı propagandaya alet edildiğini vurguladı. Glaser yine bir Miki Fare figürünün ırkçıların sembolü olan kuru kafa görüntüsüyle kullanılarak, internette ırkçı bir sembole dönüştürüldüğünü kaydetti.

İnternet şiddet yanlısı grupların da tercihi

Araştırmadan çıkan diğer bir sonuç ise, internetin sadece ırkçıların değil, şiddet yanlısı ve kışkırtıcı grupların da ilgi odağı haline gelmiş olması.

Bu konuda elde edilen bilgileri Glaser şöyle açıkladı: "Müslümanlara, Yahudilere, Sinti ve Romanlara, homoseksüellere yönelik internet ortamındaki kışkırtıcı eylemler çoğu kez gizli değil, açık yapılıyor. Sosyal medya elbette buna oldukça fazla katkı sunuyor. Bu ortamda bazı şeyler çok kısa sürede dalga dalga yayılıyor.



Bilhassa insanları duygulandıran konular hızlı paylaşımları da teşvik ediyor. İnsanlar ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç düşünmeden paylaşımlarda bulunabiliyor, yorum yapabiliyorlar. Böylece içimizdeki radikalleşme potansiyeli de görünür hale geliyor."