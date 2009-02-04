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Spor

Irkçı tezahürata sadece para cezası

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü’ne 45 bin TL para cezası verdi.

04 Şubat 2009 02:00



Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü’ne 45 bin TL para cezası verdi. ‘Kahrolsun İsrail, o. çocuğu Balili’ ifadeleri gözlemci raporunda yer alırken, bu tezahüratların ‘ırkçı’ değil, kötü tezahürat olarak ifade edildiği öğrenildi. Diğer yandan geçtiğimiz Ekim ayında Şampiyınlar Ligi maçında Atletico Madrid'in Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta ırkçı tezahüratlarda bulunan İspanyol taraftarlar gözaltına alınmış, La Liga temsilcisine de 150 bin Euro ceza verilmişti...


Kurul, Fortis Türkiye Kupası’nda 27 ocakta oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında, taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle, eylemin kupa kategorisinde ilk kez gerçekleştirilmesini de göz önüne alarak sarı-kırmızılı kulübe 40 bin TL para cezası uyguladı. 

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 03.02.2009 tarih ve 48 sayılı toplantısında, 27.01.2009 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor Fortis Türkiye Kupası futbol müsabakasında taraftarların neden olduğu ‘ırkçı’ tezahüratlardan ötürü Galatasaray Kulübü’nü 40 bin TL ile cezalandırdı.

Aynı karşılaşmada taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle de 5 bin TL ceza verilen sarı kırmızlılar toplam 45 bin TL ceza ödeyecek.



NELER YAŞANMIŞTI?

Geçen hafta salı günü Ali Sami Yen’de oynanan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, konuk ekibin golünü kaydeden İsrailli oyuncu Pini Felix Balili aleyhine tezahüratlar yapılmıştı.
Hatırlanacağı gibi, Balili’nin 75. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atmasının ardından, tribünlerde ‘münferit’ olarak ‘Kahrolsun İsrail, o. çocuğu Balili’ tezahüratları yapılmıştı.
 
Tribünlerin genelinin katılmadığı ve büyük çoğunluğun susturmaya çalıştığı bu tezahüratlar, mücadele sonuna doğru çoğalmış ve giderek koroya daha çok sayıda taraftar katılmıştı. Maç bitiminde, Balili’nin o dönem çalıştırdığı İstanbulspor’a transfer edilmesinde katkısı olan Galatasaray A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Sivaslı oyuncuyu tezahüratlardan korumaya çalışmış ve sahada eşlik etmişti. 

Maçın ardından  NTVSpor’da canlı yayına katılan Balili, Türk vatandaşı olmak için gerekli imzaların atılmasını beklediği bir dönemde aleyhine yapılan bu türden tezahüratların kendisini çok kırdığını, savaşa karşı olduğunu, Gazze’de yapılanlara elbette üzüldüğünü söylemişti.

Maçın gözlemci raporlarında ise ‘Kahrolsun İsrail, o. çocuğu Balili’ ifadelerinin aynen yer aldığı ama ‘ırkçı’ değil, kötü tezahürat olarak ifade edildiği öğrenildi.

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