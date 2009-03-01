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Dünya

Irkçı karpuzlar

Barack Obama’yı maymun olarak gösteren karikatürün ardından Beyaz Saray’ın önünde bir karpuz bostanı bulunan fotomontaj da ırkçı bulundu.

01 Mart 2009 02:00

New York Post Gazetesi’nin ABD Başkanı Barack Obama’yı maymun olarak gösterdiği karikatür yüzünden ırkçılıkla suçlanmasının ardından Beyaz Saray’ın önünde bir karpuz bostanı bulunan fotomontaj da ırkçı bulundu.

İnternet iletisini yakın çevresine postalayan California’daki Los Alamitos Belediye Başkanı Dean Grose, tepkiler üzerine pazartesi günü istifa edeceğini açıkladı. Dean Grose, kendisine başka birinden gelen e-posta iletisini espri olsun diye başkalarına yolladığını, kötü bir kastinin bulunmadığını belirtti. Ancak e-mail’i alan siyah çalışma arkadaşlarından Keyanus Price, eskiden beri zenciler için kullanılan karpuz benzetmesini hiç de hoş bulmadı. Grose, "Bir hata yaptığımı kabul ediyorum ve bunun bir daha tekrarlanmaması için önlemler aldım" dedi.

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