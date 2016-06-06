Irkçı Alman Lider: Mesut Özil, nasıl olur da Alman Milli Marşı'nı okumaz

Almanya için Alternatif Partisi’nin lideri Frauke Petry, Mesut Özil'in umre ziyareti ve milli takımda Alman milli marşını okumamasını gündeme getirerek "Gençlere ve çocuklara örnek bir kişilik olan Mesut Özil'in milli marşı takım arkadaşlarıyla birlikte okumaması çok yazık, nasıl olur da Alman Milli Marşı'nı okumaz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yöneticileri Alman milli takımındaki göçmen kökenli futbolcuları hedef almayı sürdürüyor.

AFD Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, Alman milli takımının Gana kökenli defans futbolcusu Jerome Boateng ile kimsenin komşu olmak istemediğini söylemesi tepkilere neden olmuştu. Hatta Almanya Başbakanı Angela Merkel de Boateng’e sahip çıkarak, AFD’ye tepki göstermişti.



Şimdi de AFD Genel Başkanı Frauke Petry, Mesut Özil'in umre ziyareti ve milli takımda Alman milli marşını okumamasını diline doladı.



Die Welt am Sonntag gazetesine konuşan Petry, “Sanırım Mesut Özil şeriat kurallarına göre yaşayan biri değil. Beraberinde kamuoyuna çıktığı kadınların başörtüsü takmadığını görüyoruz. Gençlere ve çocuklara örnek bir kişilik olan Mesut Özil'in milli marşı takım arkadaşlarıyla birlikte okumaması çok yazık. Umre ziyaretini tüm dünyaya gösteriyor. Özil'e sormak lazım; umre ziyaretiyle ilgili bir siyasi açıklama da yapacak mı” dedi.

Petry iktidara geldikleri takdirde minareleri ve vaazı yasaklayacaklarını da tekrarladı. Petry “İslam'a karşı tutumumuzda ısrarlı olacağız. İslami derneklerin kiliselerle aynı haklara sahip olmasını önleyeceğiz” diye konuştu.