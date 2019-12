İrine Kasırgası ABD'yi vurmaya başladı

T24

Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi, Irene'nin rüzgar hızının dünden hız kaybederek bu sabah saatte 137 kilometreye düştüğünü bildirdi, ancak bu gece orta Atlantik kıyısına ve yarın New England'a ulaştığında hızının artabileceği uyarısında bulundu.ABD'nin 7 eyaletinde olağanüstü durum ilan edilmesine yol açan kasırga yüzünden 2 milyondan fazla kişiden evlerini terk etmeleri istendi. Sadece New York kentinde, alçak bölgelerde yaşayan 350 binden fazla kişinin zorunlu olarak tahliye edilmesi talimatı verildi.Kasırganın ilk olarak Kuzey Carolina'nın Jacksonville kentine ulaştığı, eyaletin kıyı kesiminde 91 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Irene kasırgasıABD Başkanı Barack Obama'nın, Martha's Vineyard'daki tatilini yarıda keserek Washington'a döndü.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama ABD İçgüvenlik Bakanı Janet Napolitano, Federal Acil YÖnetim Ajansı (FEMA) Başkanı Craig Fugate ve diğer acil yönetim yetkilileriyle toplandı.Toplantıda, Obama'yı kasırgayla ilgili son gelişmeler, sonuçlarına dair öngörüler ve hazırlıklar konusunda bilgilendirildi.Bu arada Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Irene kasırgası sırasında yardıma ihtiyaç duyacak Türk vatandaşlarına 24 saat hizmet sunacak bir kriz masası oluşturdu.Irene kasırgasının "en kötü" vuracağı yerler arasında olmayacağı öngörülmesine rağmen Washington'da da tüm hazırlıklar başladı.Kasırga dolayısıyla, hayatı felç edebilecek şiddetli yağış beklendiğinden hafta sonu başkentte marketler dahil hemen her yerin kapalı olması bekleniyor. Başkentliler de bu nedenle, dün iş çıkışından itibaren neredeyse marketlere "hücum" etti. Özellikle ekmek, su, temizlik malzemeleri ve hazır gıda rafları erkenden boşaldı.Kasırganın New Jersey kıyılarını vurmasına bir kaç saat kala, aralarında popüler sahil beldeleri Atlantic City, Cape May ve Long Beach Island'ın da bulunduğu kıyı şeridinin yüz binlerce sakini zorunlu tahliye çerçevesinde evlerini terk ediyor.Kasırganın yarın ulaşacağı tahmin edilen New York'ta ise sel riski bulunduğu bildirildi.Kasırga nedeniyle THY'nin American Airlines ile New York'a yaptığı ortak uçuşlar ve Delta Hava Yollarının New York seferleri iptal edildi.Bu arada bugün New York'a gitmesi planlanan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın da kasırga nedeniyle iptal olan seferler nedeniyle gidemediği öğrenildi.Irene kasırgasına yakalanabilecek bölgelerinde olağanüstü hal ilan eden eyaletler şöyle:''Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York ve Connecticut.''Halka acil olmadıkça evlerinden çıkılmaması yönün uyarılar yapılırken“Çantanızı hazırlayın” çağrısı yapıldı. New York'ta hafta sonu yapılacak tüm etkinlikler ise iptal edildi. Kentin elektrik hizmetini sağlayan Con Edison'da yaptığı açıklamada acil durum ilan ettiklerini belirterek, “New York'ta bazı bölgelerde kasırganın etkisiyle elektriklerin kesilebileceğini belirterek, halkı kesintilere karşı hazırlıklı olma konusunda uyardı.New York'un Coney Island, Rockaway Beach, Staten Island ve Manhattan'ın finans bölgesinde yer alan Battery Park bölgesinde hastanelerin tamamının bugün akşam saatlerine kadar tamamen tahliye edileceği bildirildi.Çok sayıda havayolu da hafta sonları uçuşlarını iptal ettiğini bildirdi. Kasırga yüzünden, JFK ve La Guardia'da havaalanlarında uçuşların tamamen durabileceği belirtildi. ABD'nin kuzey bölgesinde ise tren seferleri hafta sonu tamamen iptal edilecek.Irene Kasırgası’nın vuracağı New York’ta bugün öğle saatlerinden itibaren metro ve diğer toplu taşıma araçlarının çalışmayacağı bildirildi. Kentteki önemli köprüler ve Hudson Vadisi’nin de kapatılması bekleniyor.Vali Michael Bloomberg, kentin alçak bölgelerindeki 250 binden fazla kişinin tahliye edileceğini duyurdu.Hafta sonunda yapılması planlanan 2 binden fazla uçuş iptal edildi. THY'nin American Airlines ile New York'a yaptığı ortak uçuşlar ve Delta Hava Yollarının New York seferleri iptal edildi. Alman havayolları Lufthansa da Frankfurt, Münih ve Düsseldorf'tan kalkan ve New York'da bulunan JFK ve Newark havaalanlarına yapılacak uçuşları iptal etti.Lufthansa sözcüsü cumartesi günü Boston uçuşlarına devam etmeyi planladıklarını, pazar günüyse bu iki kente de sefer düzenlemeyeceklerini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren uçuşlara yeniden başlanacağını tahmin ettiklerini belirten Lufthansa sözcüsü, seferlerde bazı gecikmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.ABD'nin başkenti Washington'da, başkentliler, Irene kasırgasına karşı 3-5 günlük gıda ve ilaç stok etmeye başladı. ABD'de yetkililer, kasırga sırasında herkesin "kendi başının çaresine bakmak" zorunda kalacağı, acil durumda bile ekiplerin gelmesinin mümkün olamayacağından hareketle, Amerikalılara tüm gerekli önlemleri acilen almaları çağrısında bulunuyor.Bu noktada özellikle yeterli gıda, su ile ilaç stoğu önem taşıyor. Bunun yanında, kasırganın ağır vurması beklenen yerlerde yaşayanlardan pencerelerini kasırgadan korumak için kapatmaları, tüm bahçe eşyalarını kaldırmaları, ağaçlarını budamaları, tüm ihtiyaçları önceden alıp hazırlamaları isteniyor. Özellikle ekmek, su, temizlik malzemeleri ve hazır gıda rafları erkenden boşaldı.Başkentte, birçok apartman yönetimi de apartman sakinlerine kasırgaya karşı hazırlık listeleri ve bilgi notları gönderiyor.Listelerin içeriğine bakıldığında, kasırganın ne kadar ciddiye alındığı görülebiliyor.Bilgi notlarında, şiddetli yağmur nedeniyle elektrik ve su kesintilerinin olabileceği ve bunların birkaç gün sürebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan özellikle bu konulara hazırlıklı olmaları isteniyor.Bu nedenle listenin başında pişirilebilecek yemekler yerine, hemen bozulmayacak hazır gıda veya atıştırmalıkların depolanması öneriliyor.Gıdaların en az 3-5 gün yetecek düzeyde olması gerektiği belirtilen listelerde, diğer gerekliliklere yönelik bazı örnekler ise şöyle:-Her bir kişiye her gün bir galon olmak üzere 3-5 günlük içecek su,-Bol miktarda tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ve su olmama olasılığına karşı plastik tabak ve çatal bıçaklar,-Yağmura uygun kıyafetler, ek battaniyeler,-İki hafta yetecek miktarda ilaç,-Hijyenik el temizleyicileri, mum, fener, ek piller, pille çalışan radyo, bol miktarda çöp poşetleri ve diğer poşetler,-Büyük ve küçüklerin vakit geçirebilmesi için bol kitap, oyuncak ve oyunlar,-Apartmanların terk edilmesi gerekmesi halinde açık havada yemek yapmayı sağlayacak gazla çalışan ocaklar,-Yangın söndürücü,-Sivrisinek ve diğer böceklere karşı ilaçlar.Bebekli aileler ve evcil hayvan sahiplerine de bebek ve hayvanların tüm ihtiyaçlarını bolca yanlarında bulundurmaları tavsiyesinde bulunuluyor.Vatandaşlara, acil durumlar için tüm bunları içeren taşınabilir bir çanta hazırlamaları da tavsiye ediliyor.