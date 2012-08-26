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Irina Shayk: Playboy'a soyunmam, klasım var!

28 yaşındaki Rus manken, kırmızı, iç çamaşırı takımlarını tanıtırken, bir yandan da geçmişi hakkında bilinmeyenleri anlattı

26 Ağustos 2012 12:40

İki yılı aşkın süredir Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikte olan ünlü manken Irina Shayk, iç çamaşırı firması La Clover'ın yeni reklam yüzü oldu, gelecek sezonun yeni tasarımları için objektif karşısına geçti.

28 yaşındaki Rus manken, iç çamaşırı takımlarını tanıtırken, bir yandan da geçmişi hakkında bilinmeyenleri anlattı. ‘Dünyanın En Seksi Kadınları’ listesine aralıksız girmesine rağmen, okul yıllarında çevresinin aşağılamalarına maruz kalan Shayk, “Esmer tenli olduğum için hep dalga geçildim, bu yüzden erkekler beni hiç sevmedi” dedi. Erkek dergilerine neden soyunmadığı sorusuna da ünlü model, “Evet, iç çamaşırı modeliyim ama klasım var. Geçen sene Playboy yönetimi, dergiye soyunmam için çok para teklif etti ama reddettim” yanıtını verdi. Son yıllarda sevgilisi Ronaldo ile hayır işlerine de el atan Shayk, geçenlerde günlerde Rusya’nın Kazakistan sınırında bulunan memleketi Yemanzhelinsk’te çocuk hastanesi açtı.
 

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