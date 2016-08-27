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Irina Shayk: Erkekler ve elmaslarla ilgileniyorum

Model Irina Shayk, GQ dergisine verdiği röportajda hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı

27 Ağustos 2016 01:25

GQ dergisinin İtalya edisyonuna konuk olan model Irina Shayk, hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Dergiye poz veren Shayk,  yetişme çağlarındayken kimsenin kendisini çekici bulmayacağına dair endişeleri olduğunu ve erkek çocukların kendisiyle 'çöp bacaklı' diye alay ettiklerini söyledi.

Dergiye verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Shayk “Çevresindeki güzel kadınlardan herhangi birinden etkilenip etkilenmediği” sorusuna ise “Asla! Ben Rus’um, erkeklerle, elmaslarla ve havyarla ilgiliyim” diye cevap verdi.

 

 

 

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