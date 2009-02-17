İri göğüsler sırta bela

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, "İri göğüslü kadınlarda ilerleyen yaşlarda boyun ve sırt omurlarında anatomik değişimler başlıyor. Yaptığımız estetikle kadınlarımız hem iri göğüslerden kurtuluyor, hem de güzelleşiyor" dedi.



Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, yaptığı açıklamada, iri göğüslere sahip kadınlarda göğüsleri taşımaya bağlı rahatsızlıklar oluştuğunu söyledi.



İri göğüslü kadınlarda sütyen askılarının aşırı sıkması ve baskı yapması nedeniyle sırt, bel ve boyun ağrıları şikâyetleri görüldüğünü ifade eden Yrd. Doç. Dr. Top, "Bu tür kadınlarımızda sıcak havalarda göğüsün karın cildine temas etmesi sonucu o bölgenin iyi havalanmaması nedeniyle cildinde pişikler oluyor. Üzerindeki kıyafetin özellikle yaz günü ıslanması ve kokması gibi sorunlarla karşı karşıya kalmakta" diye konuştu.



Bu şikâyeti olanlar ya kendileri, ya da yakınlarının tavsiyesiyle kliniklere tedavi için başvurduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. Top, şunları kaydetti:



"Toplumun çok büyük bir kesiminde, boyun ve sırt ağrıları olanlar iri göğüslerinden bu ağrıların oluştuğunun farkında değil. Boynunuzla bir ipte 4 kiloyu taşımak zor. İri göğüslü kadınlarda ilerleyen yaşlarda boyun ve sırt omurlarında anatomik değişimler başlıyor. Yaptığımız estetikle kadınlarımız hem iri göğüslerden kurtuluyor, hem de güzelleşiyor. Böylece buna bağlı ağrılardan da kurtuluyor."



Yrd. Doç. Dr. Top, iri göğüslü kadınların günlük aktivitelerini tam olarak yapamadığından, bunun sosyal yaşamlarına olumsuz yansıdığını ifade etti.



(AA)

