İrfan Değirmenci'nin yeni işi belli oldu

16 Nisan'da yapılan halk oylaması öncesi "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tek kişilik bir gösteri ile sahneye çıkacağını açıkladı.

"Bu sezon hiçbir kanalda yokum. TV haberciliğine zorunlu bir mola verdim ama aktivistlik bâkî. Hayatımı TV'de değil sahnelerde sürdüreceğim" diyen Değirmenci, "Epeydir biriken öykülerimi şarkılar eşliğinde size takdim edeceğim. Annemin de olurunu aldım. Şovumuzun ismi de 'Anne ben artist oldum" ifadesini kullandı.