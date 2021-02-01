İrfan Can Kahveci'nin alacağı ücret belli oldu!

Fenerbahçe’nin Başakşehir’den transfer ettiği İrfan Can Kahveci’ye ödeyeceği ücret belli oldu. 25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 15 milyon TL kazanacak (Bugünkü kurla 1.7 milyon Euro). Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor.

Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir’e 7 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe Kulübü, şampiyon olunması halinde Başakşehir’e 1 milyon Euro bonus ödeyeceklerini duyururken, milli futbolcunun bir başka takıma transferi halinde belirli bir miktarın Başakşehir’e verileceğini açıkladı.



İmzayı atan ve sarı lacivertli formayı giyen İrfan Can Kahveci son günlerde sosyal medyada çok popüler olan ‘kahve’ fincanı ile poz verdi.

KAP açıklaması

İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili olarak KAP’a açıklama yapan sarı lacivertliler, transferle ilgili detayları verdi:

“Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir. Futbolcu’nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro’yu aşan tutarın %20 + KDV’si, Medipol Başakşehir FK ‘e ödenecektir.”