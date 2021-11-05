İrfan Can Kahveci: Kaptanımız Mesut ağabey takımla konuştu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'ü deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe bu sezon grupta ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, "İyi bir başlangıçla iyi bir skor aldık" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. grup maçında ilk galibibyetini Antwerp deplasmanında aldı. Sarı-Lacivertlilere galibiyeti getiren isimler Mert Hakan Yandaş, Max Meyer ve Mergim Berisha oldu.

Maça ilk 11 başlayan ve 64'te yerini Diego Rossi'ye bırakan İrfan Can Kahveci, "Kaptanlarımız Mesut ağabey, Gustavo hafta içi takımla konuştular ve hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan kazanamayız. İnşallah Kayserispor maçını kazanıp milli araya moralli gireriz." dedi.

"Büyük Fenerbahçe taraftarına Avrupa Ligi'nde bir galibiyet sunmak istiyorduk" diyen 26 yaşındaki oyuncu, "Birlikte hareket etmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir başlangıçla iyi bir skor aldık. Biraz daha akıllı oynasaydık daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncu son 2 maçta sahada yer aldı. Performansını değerlendiren Kahveci, "Sahada olmayı, gol attırmayı, atmayı özlemişim. Çok büyük bir istek var. Sakatlıklardan dolayı da kendime çok iyi bakıyorum. Yediğime, antrenman öncesi ve sonrası çalışmalarıma. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.