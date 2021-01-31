İrfan Can Kahveci: Efsane çubuklu formamızın hakkını vermeye çalışacağım

Fenerbahçe, sosyal medya platformu YouTube üzerinden bir canlı yayın başlattı ve İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez kameralar karşısına geçti. Kahveci, "Efsane çubuklu formamızın hakkını vermeye çalışacağım" dedi.

Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ardından milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" ifadeleri kullanıldı.

"Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayında konuşan İrfan Can Kahveci, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vereceğim şampiyonluklarla. Çok mutluyum. İnşallah Fenerbahçe formasının hakkını vereceğim sahada. Ali Koç başkanımız, Göksel başkanımız, Emre abimiz. Çok teşekkür ederim. Mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni sabırsızlıkla beklesin. Ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Sportif direktörü Emre Belözoğlu, "Eski takım arkadaşı, bir ağabeyi olarak başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Belözoğlu, "Bu transferin kahramanı başkanımız Ali Koç'tur. Camiamızın ayakta kalmasının sebebi Ali Koç'tur. Her transferde başroldür. Olmasa başaramazdık" ifadelerini kullandı.