İrfan Aktar: Fenerbahçe Sneijder transferini bozmaya çalıştı

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Fenerbahçe'nin Moratti Sneijder transferini bozmak istediğini iddia etti. Bir radyo programında konuşan Aktar, Fenerbahçe'den bazı yetkililerin, eski futbolcuları Hooijdonk'la birlikte İtalya'ya giderek burada Sneijder ile görüşmek istediklerini söyledi.

Aktar, "Moratti çok düzgün bir adam. Fenerbahçeli yöneticileri reddederek Galatasaray'la mutabakata vardığını belirtmiş" şeklinde konuştu.

Aktar ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı 'manipülasyon' yorumlarına da cevap verdi:

"Bunlar hoş şeyler değil. SPK Galatasaray'ın sermaye arttırımı için uygun olduğunu görmüş ve kararını buna göre vermiştir. Rakipler bundan rahatsız olmamalı. Centilmenlik tek taraflı olduğunda bir anlam ifade etmiyor. Centilmenlik karşıklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

(ntvmsnbc)