-Irene kasırgası en az 3 can aldı WASHINGTON (A.A) - 28.08.2011 - ABD'de Irene kasırgası dolayısıyla Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde elektrik kesintileri, seller ve çatıların uçması gibi çeşitli hasarların yaşanmaya başladığı ve en az üç kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Irene kasırgası, ABD'yi vurmaya devam ediyor. Virgina ve Kuzey Carolina eyalet yetkililerine göre, kasırga nedeniyle şu an 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. New Jersey'de ise 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Bunun yanında kasırganın etkili olduğu bölgelerde ağaçların devrilerek bazı yerlerde yollar tıkandığı, ekiplerin yolları açmaya çalışmasına rağmen ağaç devrilmelerinin sürdüğü belirtiliyor. Çatıların uçtuğu bölgelerde bazı sığınakların da çatılarının hasar gördüğü gelen bilgiler arasında. Binlerce uçuşun iptal edildiği Washington, Boston, Philadelphia ve New York'taki havaalanlarında hafta sonunun bir kısmında her türlü çalışmaya ara verilmesi planlandı. Kasırganın ölümcül hasarları ise şimdiden görülmeye başlandı. Kuzey Carolina ve Virgina'da en az üç kişinin ağaçların devrilmesi, araçlarının yoldan çıkması gibi nedenlerle hayatını kaydettiği bilgileri geliyor. Kasırganın hızını düşürdüğü haberleri ise yetkilileri, bu bilgiyi duyan insanların sel ve tahliye hazırlıklarını ciddiye almamaya itmesi ihtimali karşısında endişelendiriyor. Yetkililer, bu kasırganın en yıkıcı sellere neden olan kasırgalardan biri olduğuna dikkati çekiyor. -Sosyal paylaşım ağları etkili kullanılıyor- Bu arada, kasırgaya yakalananlar bölgelerinde yaşananları televizyon kanallarına görüntü ve fotoğraflar göndererek an be an aktarmaya çalışıyor. Bunun yanında Amerikalılar ve acil durum yönetim ekipleri, sosyal paylaşım ağları aracılığıyla kasırgayla ilgili gelişmeleri, diğer insanlara aktarıyor. Öte yandan, başkent Washington'da da kasırganın etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başladı. Sabah saatlerinde ihtiyacı olanlara kum torbaları dağıtılan kentte, şiddetli yağış başladı.