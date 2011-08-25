-Irene kasırgası can aldı SANTO DOMİNGO (A.A) - 25.08.2011 - ABD'nin doğu sahillerine doğru ilerleyen Irene kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'nde en az 3 kişinin ölümüne neden oldu. Başkent Santo Domingo'daki acil hizmetleri merkezi CEO, kasırganın ülkeyi doğrudan vurmadığını, ancak aşırı yağışa neden olduğunu belirtti. Yaklaşık 38 bin kişinin bulundukları bölgeden tahliye edildiği, 90 yerleşim yeriyle irtibatın kesildiği kaydedildi. CEO müdürü Juan Manuel Mendez, 2000 evin sular altında olduğunu, çok sayıda kayıp bulunduğunu söyledi. Irene saatte yaklaşık 250 kilometre hızla ilerliyor.