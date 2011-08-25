T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irene kasırgası can aldı SANTO DOMİNGO (A.A)

25 Ağustos 2011 16:16

-Irene kasırgası can aldı SANTO DOMİNGO (A.A) - 25.08.2011 - ABD'nin doğu sahillerine doğru ilerleyen Irene kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'nde en az 3 kişinin ölümüne neden oldu. Başkent Santo Domingo'daki acil hizmetleri merkezi CEO, kasırganın ülkeyi doğrudan vurmadığını, ancak aşırı yağışa neden olduğunu belirtti. Yaklaşık 38 bin kişinin bulundukları bölgeden tahliye edildiği, 90 yerleşim yeriyle irtibatın kesildiği kaydedildi.  CEO müdürü Juan Manuel Mendez, 2000 evin sular altında olduğunu, çok sayıda kayıp bulunduğunu söyledi. Irene saatte yaklaşık 250 kilometre hızla ilerliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24