T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irene fırtınası 40 can aldı!

ABD'li yetkililer, ülkenin doğu kıyısını vuran Irene Fırtınası'nın 40 kişinin ölümüne yol açtığı ve fırtınanın yol açtığ

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD'li yetkililer, ülkenin doğu kıyısını vuran Irene Fırtınası'nın 40 kişinin ölümüne yol açtığı ve fırtınanın yol açtığı selin etkisinin, kuzeydeki eyaletlerde üç gün daha süreceği açıkladı. 7 milyar dolar da maddi zarara yol açtığı kaydedilen fırtınanın Amerika'da beş milyon kişiyi elektriksiz bıraktığı öğrenildi.

Irene Amerika'yı vurdu - FOTO GALERİ

Irene ABD'nin doğu kıyılarında - VİDEO

Kasırga böyle yıktı - VİDEO




Amerikan Tüketici Federasyonu, ilk belirlemelere göre fırtınanın bilânçosu en az 7 milyar dolar olacağını duyurdu. Kuzey Carolina'dan Vermont'a kadar ABD'nin doğu kıyılarını vuran Irene fırtınası Kanada sınırlarını geçmiş durumda. Amerikan İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve Tarım Bakanı Tom Vilsack, zarar tespiti için bugün Kuzey Carolina ve Virginia'yı ziyaret edecek.


Kasırgadan fırtınaya

Fırtına, Karayipler ve Bahamaları etkiledikten sonra Pazar günü New York'a ulaşmıştı. Bir ara 3. kategoride bir kasırga haline gelen Irene'in yerleşim yerlerine ulaştığında gücünü yitirip fırtınaya dönüşmüş olması büyük bir şans olarak görülüyor. Irene'in geçen hafta saatte 190 kilometreyi bulan rüzgârları, son Pazar günü saatte 80 km. hızına düştü. Kanadalı meteoroloji uzmanları yine de ülkenin doğusunda su baskınları ve rüzgârdan kaynaklanan hasar beklediklerini söylüyor. En şiddetli yağışın Quebec'e düşmesi bekleniyor. Bu bölgede şimdiden 250 bin ev elektriksiz kaldı.


Obama: Etkisi devam edecek

ABD Başkanı Barack Obama ise, fırtınanın henüz tamamen geçmediğini belirterek halka dikkatli olmayı sürdürmeleri çağrısı yaptı. Obama, kabaran nehirlerin taşkınlara neden olabileceğini, sel tehlikesinin sürdüğünü, elektrik kesintilerinin de bir süre daha devam edeceğini söyledi. Yalnızca New Jersey, Connecticut ve New York'ta 3 milyondan fazla kişi elektriksiz. Vermont'un merkezi Montpelier'de su baskınları dolayısıyla yüzlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24