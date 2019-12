Irene fırtınası 40 can aldı!

T24

Irene Amerika'yı vurdu - FOTO GALERİ



Irene ABD'nin doğu kıyılarında - VİDEO



Kasırga böyle yıktı - VİDEO





Kasırgadan fırtınaya



Obama: Etkisi devam edecek

Amerikan Tüketici Federasyonu, ilk belirlemelere göre fırtınanın bilânçosu en az 7 milyar dolar olacağını duyurdu. Kuzey Carolina'dan Vermont'a kadar ABD'nin doğu kıyılarını vuran Irene fırtınası Kanada sınırlarını geçmiş durumda. Amerikan İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve Tarım Bakanı Tom Vilsack, zarar tespiti için bugün Kuzey Carolina ve Virginia'yı ziyaret edecek.Fırtına, Karayipler ve Bahamaları etkiledikten sonra Pazar günü New York'a ulaşmıştı. Bir ara 3. kategoride bir kasırga haline gelen Irene'in yerleşim yerlerine ulaştığında gücünü yitirip fırtınaya dönüşmüş olması büyük bir şans olarak görülüyor. Irene'in geçen hafta saatte 190 kilometreyi bulan rüzgârları, son Pazar günü saatte 80 km. hızına düştü. Kanadalı meteoroloji uzmanları yine de ülkenin doğusunda su baskınları ve rüzgârdan kaynaklanan hasar beklediklerini söylüyor. En şiddetli yağışın Quebec'e düşmesi bekleniyor. Bu bölgede şimdiden 250 bin ev elektriksiz kaldı.ABD Başkanı Barack Obama ise, fırtınanın henüz tamamen geçmediğini belirterek halka dikkatli olmayı sürdürmeleri çağrısı yaptı. Obama, kabaran nehirlerin taşkınlara neden olabileceğini, sel tehlikesinin sürdüğünü, elektrik kesintilerinin de bir süre daha devam edeceğini söyledi. Yalnızca New Jersey, Connecticut ve New York'ta 3 milyondan fazla kişi elektriksiz. Vermont'un merkezi Montpelier'de su baskınları dolayısıyla yüzlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.