İrem Derici tek celsede boşandı

2014’te evlenen İrem Derici ve Rıza Esendemir ikilisinin dün tek celsede boşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, ocak ayının başında boşanacaklarına dair haberler çıkan İrem Derici ve Rıza Esendemir, çok geçmeden barışmış ve sosyal medyaya yükledikleri “Yanıp da bitmez köz gibiyiz” mesajlı aşk fotoğraflarıyla barışı ilan etmişti.

Ancak barış havası çok sürmedi. Krizi bir türlü aşamayan çift, dün tek celsede evliliklerini bitirdi.

Derici ve Esendemir, mahkeme çıkışı görüntülenmemek için davayı İstanbul dışına taşıdı.

Anlaşmalı olarak boşanan ve birbirlerinden maddi-manevi hiçbir talepte bulunmayan çift, dün Gebze’de görülen duruşmayla iki yıllık evliliklerini noktaladı.