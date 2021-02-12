İrem Derici'den maske konusunda kendisini uyaran gazeteciye: Gidin şikâyet edin

Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, "Şikâyet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikâyet edin" dedi.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Derici kendisine soru soran muhabire yanıt verdi. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikâyet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikâyet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikâyet edin" ifadelerini kullandı.