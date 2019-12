-İRAN'RI SERBEST BIRAKHRER SHROUD'DAN TÜRKİYE'YE ''TEŞEKKÜR'' NEW YORK (A.A) - 24.09.2010 - İran'da aylarca tutuklu kaldıktan sonra bu ayın ortalarında serbest bırakılan Sarah Shroud, bugün New York'ta bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu, tutuklu nişanlısı Shane Bauer'in serbest kalması halinde San Francisco'da yapacakları nikah törenine davet ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Shroud ve annesi Nora Shroud, halen İran'da tutuklU bulunan, Shroud'un nişanlısı Shane'in annesi Cindy Hickey ile diğer tutuklu Josh Fattal'ın annesi Laura Fattal ve ağabeyi Alex Fattal'ı New York'taki Türkevi'nde kabul etti. Görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarah Shroud, Türk hükümetine bu insani sorunun çözülmesinde oynadığı rolden ötürü teşekür ederek, minnet duygularını dile getirdi. Türk hükümetinin, kendisinin serbest bırakılmasında çok büyük yardımlarının olduğunu ifade eden Shroud, şunları söyledi: ''Ben bugün burada yarı özgürüm çünkü nişanlım ve arkadaşım İran'da hala hapiste tutuklu. Bu büyük bir yanlış anlama oldu, bu sorunun sona ermesi tüm insanlık için iyi olacaktır. İran'da hapisteyken kimin bana yardım etmeye çalıştığından haberdar değildim ama içimde bir his Türkiye'nin yanımızda olduğunu ve hakkımızı aradığını söylüyordu. Bunun doğru olduğunu artık çok iyi biliyorum ve bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla ümitli olduğumu söyleyebilirim. Josh ve Shane'in bana katılmasını dört gözle bekliyorum, onların da bana en kısa zamanda katılıp özgürlüklerine kavuşacağına inancım tam. Bizler Amerika ile Ortadoğu ülkeleri arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlıyoruz. ABD ve İran arasında barış ve diyaloğun artırılması için çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz'' Shroud, nişanlısı Shane ve arkadaşı Josh'un serbest bırakılması konusunda ne kadar ümitli olduğunun sorulması üzerine, hiçbirşeyin garantisinin olmadığını, endişe duyduklarını belirtti. Shane ve Josh ile hiçbir şekilde haberleşemediklerini, o nedenle iyi olup olmadıklarını bilemediğini ifade eden Shroud, şöyle devam etti: ''Şu an onlarla hiçbir bağlantımız yok ve bence onları göremediğimiz için dünya onların acısını hissedemiyor. Ben onların acısını biliyorum ve o nedenle dünyanın arkadaşlarımın acısını ve onların masum olduklarını görmelerini ve duymalarını istiyorum. Onların bir gün daha tutuklu kalmayı hakketmediklerini, İran halkına ya da İran yönetimine zararsız olduklarının bilinmesini istiyorum. Onlar için ümidimi yitirmemeliyim, kararlılığımı korumalıyım, bu iş bitmeden vazgeçmemeliyiz.'' ''Türk yönetiminden tam olarak beklentileriniz neler?'' sorusuna da Shroud, ''Türk yönetiminden şu ana kadar sürdürdükleri çabalarını devam ettirmelerini bekliyoruz. Türk tarafının çalışmaları çok yararlı oldu ve sonuç alındı. Dolayısıyla bizler Türk yönetiminin çabalarını ikiye katlamalarını bekliyoruz'' yanıtını verdi. Shroud, Türkiye'ye gitmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soru üzerine de ''Türkiye'ye her zaman gitmeyi çok istemişimdir. Aslında nişanlımın bu bölgede ilk ziyaret ettiği ülke Türkiye. Türkiye'yi gördükten sonra ülkenize aşık oldu ve bölgeye olan ilgisi de Türkiye ziyareti ile başladı. Ve o ziyaretinden bu yana kendisi gazetecilik yapıyor ve bu bölgeden haber geçti son sekiz yıldır. Bence nişanlım ve arkadaşım serbest bırakıldığında hepimiz Türkiye'de olmalıyız, orada bir araya gelmeliyiz'' Shroud, bir gazetecinin, ''Belki balayınızı Türkiye'de geçirirsiniz?'' sözleri üzerine, bunun iyi bir fikir olduğunu kaydederek, ''Ben ayrıca Dişişleri Bakanınızı San Francisco'ya düğünümüze davet ettim. İnşallah düğün, San Francisco'da çok kısa zamanda gerçekleşecek ve Dışişleri Bakanınızın düğünümüzde olması harika bir olay olur'' dedi.