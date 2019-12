-İRANLI YÖNETMEN YENİ FİLMİNİ MARDİN'DE ÇEKECEK MARDİN (A.A) - 25.06.2011 - Mardin'de 6. Sine Mardin Uluslararası Film Festivali sürüyor. Mardin Valiliği ve Mardin Belediyesi desteği ile Mardin Film Ofisi Derneğince gerçekleştirilen festivale İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Bahman Ghobadi konuk olarak katıldı. Ghobadi'nin ''Kimse İran'lı Kediler'den haberdar değil'' (No One Knows About Persian Cats) filmi Mardinli seyirci ile buluştu. Mardinli seyirci ile filmi seyreden Ghobadi sinemaseverlerle gerçekleştirdiği söyleşide Mardin'de kendi filmini çekeceği müjdesini verdi. Filmin ayrıntıları ile ilgili bilgi vermek istemeyen Ghobadi, ''Dünyanın 7 ayrı ülkesinden 7 yönetmenin filmlerinden oluşan prodüksiyonun hazırlıkları sürüyor. Ben de bu yönetmenlerden biriyim. Yeni filmimi Mardin'de çekeceğim'' dedi. ''İranlı gençler bir gün devrimlerini yapacaklar mı?'' şeklindeki bir soruya Ghobadi, şöyle dedi: ''Kendi devrimimi yapmak istedim. Bu nedenle bu filmi beynimle değil kalbimle yaptım. 17 günde filmi tamamladım. Oradaki rejimden ve oradaki yaşananlardan hiçbir zaman memnun olmadım. İrandaki her genç oradaki rejimi değiştirmek ve özgürlüğü getirmek istiyor. İran halkının yüzde 70'i genç ve onlar da değişim istiyor. Sadece Tahran'da değil tüm İran'da yer altında yaşayan çok faklı müzikler yapılıyor. Tahran'da yer altında 3 bin müzik grubu vardır. Bu filmi çekmeden önce başka bir projem vardı. O film projemi gerçekleştiremedim. Çünkü İran hükümeti buna izin vermedi. Filmde çalınan şarkılar orijinal olarak İran'da söylenen şarkılardır.'' -SİNE MARDİN FİLM FESTİVALİ BU YIL IRAK'TA- Mardin Film Ofisi Derneği Başkanı Helin Fırat, geçtiğimiz yıl Suriye'nin Halep kentinde gösterim ve etkinlikler düzenleyen Sine Mardin'in bu yıl da Mardin ile eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacağını söyledi. Fırat, festival kapsamında film analizleri, kurgu ve senaryo üzerine atölye çalışmaları yapılacağını ifade ederek, genç sinema sanatçıları, yönetmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerin tamamının halka açık olacağını belirtti. Mardin'de büyük bir iddia ile 6 yıl önce bir serüvene başladıklarını hatırlatan Fırat, şunları söyledi: ''Mardin büyük bir plato şehirdir. Mardin'de sinema çok büyük bir alan açacaktır. Şimdiye kadar ki umutlarımız hiçbir zaman boşa çıkmadı. Sinemasız bir şehrin film festivali olarak başladığımız bu festivalin ikinci yılında bu kent 150 koltuklu çok güzel bir sinema salonuna kavuştu. Maalesef hala sineması olamayan bir kent olarak anılıyor. Bu konuda sitem etmek istiyoruz. Zaten Mardin sinemayı tüketen bir kent olma konusunda iddialı değil. İstanbul ve Ankara'da da şehir sinemaların durumu ortada. Maalesef alış veriş merkezlerine kaymış durumda. Dolayısıyla Mardin sinemanın tüketildiği değil, sinemanın mutfağı olmaya aday bir şehirdir. Bunu da bu festivallerle kanıtlamaktadır.'' Festival, 30 Haziran'da sona erecek.