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Kültür-Sanat

İranlı yönetmen festivale katılamayacak

İranlı yönetmen Bahman Ghobadi işçi filmleri festivaline gelemeyecek

29 Nisan 2009 03:00

'Sarhoş Atlar Zamanı', 'Kaplumbağalar da Uçar' gibi filmleriyle İran sinemasını dünyaya tanıtan yönetmen Bahman Ghobadi, ülkesinde bir süredir zor günler geçiriyor.


Bu yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin konukları arasında olan İranlı yönetmen Bahman Ghobadi, açılışa katılamayacağını bir mektupla bildirdi. Ghobadi'nin İran asıllı ABD vatandaşı gazeteci nişanlısı Roxane Saberi üç aydır Amerikan ajanı olduğu gerekçesiyle İran'da hapishanede, kendisi de yoğun baskı altında.


İşçi Filmleri Festivali'nin onur konuğu olarak festivalin İstanbul'daki açılışına katılmayı planlayan yönetmen, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle son anda gelemeyeceğini bildirdi. İkinci vatanım dediği Türkiye'ye gelemeyen ama açık bir mektup gönderen Ghobadi'nin dört yıldır birlikte yaşadığı 'sevgilisi, yoldaşı, nişanlısı' gazeteci Roxane Saberi, Amerikan ajanı olduğu gerekçesiyle hapishanede.

Mektubuna, "Şimdiye kadar sessiz kaldıysam, bu onun iyiliği içindi. Eğer bugün konuşuyorsam, bu yine onun iyiliği için" diye başlayan Ghobadi, şunları yazdı:"Günler geçti ve ondan tek bir haber bile almadım. Endişelenmeye başladım ve ne olduğunu idrak edinceye kadar yardım için mümkün olan her kapıyı çalmaya başladım. Gözlerim yaşlı, onun masum ve suçsuz olduğunu söylüyorum. Ve şimdi kalbim acıyla dolu. Çünkü onu burada kalmaya teşvik eden bendim. Ve şimdi onun için hiçbir şey yapamıyorum. Bu mektubu onun için endişelendiğimden yazıyorum. Sağlığından endişeliyim. Sürekli ağladığını ve bunalmış olduğunu duydum. Benim Japon gözlü, Amerikan vatandaşı, İranlı sevgilim hapiste."

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