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İranlı yolcunun valizinde 5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı'nda X-Ray cihazından geçen İranlı A

05 Mart 2018 14:20

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı\'nda X-Ray cihazından geçen İranlı A.J.,\'nin valizinde yapıla aramada 5 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirildi. 
Van\'dan İstanbul\'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı\'na gelen İran vatandaşı A.J., kontrol noktasında X-Ray cihazına valizini bırakarak geçti. Bu sırada valizden şüphelenen polisler, A.J. gözetiminde valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin iç ve yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde 5 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirildi. A.J. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan A.J., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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