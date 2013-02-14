İranlı yetkili Suriye'de öldürüldü

İran'ın Lübnan'daki İmar Kurumu Başkanı General Hisam Hoşnevis'in bir suikast sonucu öldüğü bildirildi.

İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Hoşnevis'in dün gece Suriye'nin başkenti Şam'dan Beyrut'a giderken "silahlı teröristler"ce öldürüldüğü belirtildi.

Agos gazetesinin Fars Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğgeneral Ramazan Şerif, Şam-Beyrut yolunda suikasta kurban giden Şatiri için bugün Tahran'da cenaze töreni düzenleneceğini söyledi. Tuğgeneral Şerif, "Şatiri, Hizbullah ile İsrail arasındaki 33 gün savaşında Lübnan'ın zarar gören bölgelerinin imar ve yeniden inşası için çalışmalar yürütüyordu" dedi.

"Şatiri, siyonist rejim uşakları ve destekçileri tarafından şehit edildi" diyen Tuğgeneral Şerif, mazlum Lübnan halkına yardım için çalışan Şatiri'nin yolunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Hasan Şatiri adıyla da bilinen Hoşnevis'in Devrim Muhafızları'nın da etkili isimlerinden olduğu belirtiliyor. Tuğgeneral Şerif, Şatiri'nin İran-Irak savaşında da mühendislik alanında görev aldığını ifade etti.