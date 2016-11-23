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Yaşam

İranlı turist arabasını kaçırıp kaza yapan oğlunu defalarca tokatladı

Sürücü A.K., tutuklanacağını düşünerek polis ekipleriyle gitmek istemedi ve ağladı

23 Kasım 2016 17:24

Antalya'ya tatile gelen İranlı turist, otomobili kendisinden habersiz alarak park halindeki 2 araca çarptıktan sonra su kanalına düşüren oğlunu defalarca tokatladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Demirbaş'ın haberine göre, Antalya’ya otomobilleriyle tatile gelen İranlı Masumeh Khosro ile oğlu 13 yaşındaki A.K., Konyaaltı İlçesi’nde bir otele yerleşti. A.K., annesinden habersiz 42 D 46710 İran plakalı otomobili alarak gezmeye çıktı. A.K., Kuşkavağı Mahallesi’nde önce plakası henüz belirlenemeyen duran bir minibüse çarptı. Paniğe kapılan çocuk, yönetimindeki otomobille iyice hızlandı ve ardından Belediye Caddesi’ne yakın su kanalı kenarında duran 01 DKV 85 plakalı kiralık otomobile çarptı. Kontrolünü iyice kaybeden çocuk sürücü, otomobille 3 metrelik su kanalına uçtu.

Anne ve oğlu dakikalarca ağladı

Kazalardan yara almadan kurtulan A.K. kendi çabasıyla otomobilden çıkarak kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri çocuk sürücüyü bir marketin önünde yakaladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen anne Masumeh Khosro, otomobili kanalın içinde görünce şok geçirdi. Oğlunun durumundan endişe eden anne, dövünmeye başladı. Polis, oğlunun iyi olduğunu söyleyerek yanına götürdü.

Defalarca tokat attı

Anne Masumeh Khosro, oğlunu görünce onu defalarca tokatladı. Anneyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü A.K., tutuklanacağını düşünerek polis ekipleriyle gitmek istemedi ve gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, çocuk sürücüyü zorlukla ikna etti.

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