İranlı sinemacıya 20 yıl yasak, 6 yıl hapis cezası

T24- İranlı yetkililer, uluslararası üne sahip sinema yapımcısı Cafer Panahi'yi altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Panahi, İran'ın milli güvenliğini ihlal etmekle suçlu bulundu.





İran hükümetine karşı eleştirileriyle tanınan Panahi'ye ayrıca sinemayla ilişkili tüm aktiviteler için 20 yıl yasak da getirildi.

Bu yasaklara film yapmak, senaryo yazmak ve yurtdışına seyahat etmek de dahil.

Panahi aynı süre boyunca yerel ve yabancı basına da konuşamayacak.

Panahi adına açıklama yapan avukatı Farideh Gheirat ise, cezayı ağır bulduklarını ve kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

İranlı yetkililer ise Panahi'nin cezasının siyasi olmadığı konusunda ısrarlı.

İran hükümetine olan eleştirel yaklaşımı ile tanınan Panahi'nin sosyal içerikli filmlerinin çoğunun ülkede gösterimi yasak.

Panahi, bu yılın Mart ayından başlayarak iki ay gözaltında tutulmuş ancak uluslararası baskı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Sinemacının Offside isimli filmi 2006 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü almıştı.