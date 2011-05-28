-İRANLI SANDIĞI EŞİ PKK'LI ÇIKTI DİYARBAKIR (A.A) - 28.05.2011 - İstanbul'da D.K adlı vatandaş, tekstil atölyesinde tanışarak evlendiği ve bir çocuk sabihi olduğu İran kimliği taşıyan eşini gerçekte terör örgütü PKK'dan kaçan Batmanlı H.U olduğunu yıllar sonra öğrendi. Diyarbakır'da eşi D.K ve ailesiyle birlikte Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İran vatandaşı ''Sousan Nojavan Joheyni'' adıyla başvuru yapan kadının, 2000 yılında terör örgütünden kaçan Batmanlı H.U olduğu belirlendi. Örgüt üyesi kadın, başından geçenleri Cumhuriyet Savcısına anlatarak, TCK'nın ''Etkin Pişmanlık'' hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi. -EVLENMEK AMACIYLA KAÇTIKLARI ERKEKLER DAĞA GÖTÜRDÜ- İstanbul'da 1998 yılında amcasının kızı M.U ile tanıştıkları iki erkekle evlenmek amacıyla Van'a gittiklerini anlatan H.U, ifadesinde, ''Bizi otobüsten indirerek Van'a gitmeyeceklerini söylediler. Dağa çıkacaklarını anlattılar. İtiraz ettik ancak, mecburen onların istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldık ve dağa çıktık'' dedi. Terör örgütünde bulunduğu dönemde hiçbir silahlı eyleme katılmadığını kaydeden H.U, ifadesinde başından geçenleri şöyle anlattı: ''1999 yılında Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra örgütte, 'Doktor Süleyman' kod adlı Sait Çürükkaya isimli terör örgütü üyesinin kurduğu 'Özgürlük İnisiyatifi' adlı silahlı direniş grubuna dahil oldum. Lice'den Kandil'e geçtik. Burada 'Doktor Süleyman'ın Celal Talabani ile bir kaç kez görüştüğünü duydum. Bizi Talabani'ye satacağını öğrendik. Grupta bulunan 3 kişiyle birlikte kaçıp İran'ın Urumiye kentine gittik. Burada ev kiralayarak bir yıla yakın yaşadık. Bize erzak getiren eski, bir kadın örgüt mensubunun eşi vasıtasıyla 'Sousan Nojavan Joheyni' takma adıyla sahte bir İran pasaportu çıkardım.'' -''EŞİM BENİ İRANLI OLARAK BİLİYORDU''- İran'dan temin ettiği sahte pasaport ile İstanbul'a geldiğini belirten H.U, ''İstanbul'a yerleştikten sonra bir tekstil atölyesinde işe başladım. Orada tanıştığım D.K ile evlendim. Beni İranlı olarak biliyordu. Batman'daki ailemle hiçbir şekilde görüşmedim. Bir çocuğum olduktan sonra 2003 yılında resmi nikah yapıp, aynı isimle nüfus cüzdanı çıkarttım. İran kimliğini örgütten kaçmak amacıyla bugüne kadar kullandım.'' -''ETKİN PİŞMANLIĞI DUYDUM''- Terör örgütünden kaçıp teslim olanların ''etkin pişmanlık'' hükümlerinden yararlanıp serbest kaldığını öğrendikten sonra savcılığa başvurmaya karar verdiğini belirten H.U, başından geçenleri ilk önce eşine anlattığını kaydetti. Batman'da yaşayan ailesine de ulaştığını ifade eden H.U, eşi ve ailesiyle birlikte savcılığa geldiğini bildirdi. -KİMLİĞİ DNA İLE BELİRLENDİ- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçek kimliğinin H.U olduğunu anlatan ve Sousan Nojavan Joheyni adıyla İran kimliği taşıyan kadının gerçekte kim olduğunu belirlemek amacıyla ailesinden kan örnekleri alınmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin yapılan incelemesinde Sousan Nojavan Joheyni'nin, yüzde 99.99 oranında H.U olduğu belirlendi. H.U ''örgütte kaldığı süre zarfında herhangi bir vahim nitelikli eyleminin tespit edilememesi'' nedeniyle ''etkin pişmanlık'' hükmünden yararlandırılarak salıverildi. Savcılık, nüfus müdürlüğüne yazı yazarak, Sousan Nojavan Joheyni isminin H.U olarak değiştirilmesini de istedi.