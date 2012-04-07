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İran Meclisi'nden sert yanıt: Asıl Erdoğan dürüst değil

'Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ifadeleri ile Erdoğan'ın ifadelerinin çelişiyor'

07 Nisan 2012 19:17

Başbakan Recep Erdoğan'ın İran'a yönelik ifadelerine İranlı bazı politikacılar sert karşılık vererek Erdoğan'ı "dürüst olmamakla" suçladılar.

Erdoğan'ın ifadelerini değerlendiren İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili İsmail Kevseri, "Maalesef, Türk yetkilileri yeterince dürüst değiller çünkü kendi sözlerini söylemiyorlar. Ankara, bir nevi dünya emperyalizminin taşeronu ve aracı haline gelmiştir. Erdoğan ve Türkiye'deki karar vericiler, kendileri karar veremiyor ve onlara dikta edilenleri yapmaktalar" dedi.
 
Kevseri, daha önce İstanbul'daki Suriye'nin Dostları Konferansı'nı da eleştirdiğinde Ankara için "emperyalizmin taşeronu" ifadesini kullanmıştı.
 
 

Asıl Erdoğan dürüst değil

 
 
Aynı komisyonun üyesi Hüseyin İbrahimi, Erdoğan'ın İran'ı dürüst olamamakla suçladığı ifadelerine, "Asıl Erdoğan dürüst değil" karşılığı ile yanıt verdi. İbrahimi, "Erdoğan sürekli füze kalkanı sisteminin İran için tehdit olmadığını belirtiyor. Bu da onun dürüst olmadığını göstermektedir çünkü bu sitem kesinlikle İran'a karşı kurulmuştur" dedi.
 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ifadeleri ile Erdoğan'ın ifadelerinin çeliştiğini iddia eden İbrahimi, "Bu da Erdoğan'ın dürüst olamadığını gösteren örneklerden biri" diye konuştu.
 
Söz konusu milletvekili geçen yılın Aralık ayında, Kürecik'teki NATO radar sisteminin İran'a saldırı olması halinde vurulacağını söyleyerek Ankara-Tahran hattında gerilime neden olmuştu.
 
 

Gerilimi giderme röportajları

 
 
Türkiye'nin Tahran'daki Büyükelçisi Ümit Yardım bugün İran'ın önemli haber ajanslarından Fars'a verdiği röportajda gerilimi gidermeye yönelik ifadelerde bulundu. Büyükelçisi Yardım, Türkiye'nin İran'la olan dostluğuna önem verdiğini ve bunu kaybetmek istemediğini söyledi.
 
Dün de İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur, gerilimi yumuşatmaya yönelik Türk basınına röportaj vermişti.

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