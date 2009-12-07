İranlı Nigar devlet korumasında

T24 - Dünyanın en büyük ateist organizasyonlarından biri olan ve yeryüzündeki insan medeniyetinin bundan binlerce yıl önce UFO’lar tarafından kurulduğunu ileri süren “Raelyen Hareketi” nin İran lideri Nigar, yaklaşık 15 gün önce sahte pasaportla Türkiye’den çıkış yapmak isterken yakalandı ve Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.



Sınırdışı edilmesi durumunda İran’da idam edileceğini belirterek BM’ye sığınma başvurusunda bulunan Nigar için Türkiye’nin vereceği karar hayati önem taşıyordu. Rael hareketi de Nigar’ın İran’a sınırdışı edilmemesi için yoğun bir kampanya başlattı. Beklenen karar dün çıktı ve Türk yetkililerin Nigar’ı serbest bıraktığı, BM’den gelecek olan karar çıkana kadar da öldürülme tehlikesine karşı Türk polisinin korumasında adı açıklanmayan bir yerde tutulacağı belirtildi.

Erdoğan’a teşekkür



Türkiye’nin kararını büyük bir sevinçle karşılayan Rael tarikatı üyeleri de resmi internet sitelerinden Türkiye’ye övgüler yağdırdı. 13 Aralık gününde tüm tarikat üyelerini Nigar’ın serbest kalmasını kutlamak için etkinlikler yapmaya davet etti. Rael tarikatının lideri Claude Vorilhon’un (Rael) da Başbakan Tayyip Erdoğan’a teşekkür mektubu gönderdiği belirtildi. Mektupta Rael lideri şu ifadeleri kullandı: “Bundan sonra Türkiye’nin AB’ye girmesi için dünyadaki tüm Rael tarikatı üyeleri en büyük desteği verecektir. Nigar’a yönelik örnek alınması gereken tutumunuz nedeniyle size müteşekkiriz. Ülkenizi ziyaret etmek ve sizinle görüşmek benim için büyük bir onur olacaktır. Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre’den bile daha üstün insan hakları uygulamalarına sahip olduğunu kanıtlamıştır. Avrupa Birliği’nin üyesi olmayı hak etmiştir.”

İnsan klonlayan tarikat



Dünya üzerindeki yaşamın DNA ve genetik mühendisliği kullanılarak Elohim denilen uzaylı insan ırkı tarafından yaratıldığını ileri süren dini akım. Kurucusu kendisine “Rael” diyen Fransız gazeteci Claude Vorilhon. Dünyada ilk kez seslerini ilk insanı klonladıklarını iddia ederek 2002 yılında duyurdular. O dönemde manşetlere çıkan ve hemen hemen dünyanın tüm önde gelen gazetelerinde tarikatlarının propagandasını yapma fırsatı bulan Rael’ciler, klon iddiaları fos çıkınca gündemden düştüler. Tarikatın dünya genelinde 40 bin üyesi olduğu sanılıyor.