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Dünya

İranlı milletvekili: Türkiye güvenli ülke değil vatandaşlar gitmesin

Vekil, İran Dışişleri Bakanlığı'nı da gerekli önlemleri almaya çağırdı

09 Mart 2016 11:57

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekili Muhammed Salih Cokar, Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı iddia ederek, İran vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı.

"Bazı ülkelerin güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etme konusunda uyardığını, bazı ülkelerinse vatandaşlarına kısıtlamalar getirdiğini" söyleyen İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekili Muhammed Salih Cokar , İran Dışişleri Bakanlığı'nı da gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye'de her türlü terör eyleminin yapılabileceğini öne süren Cokar, İran'daki ilgili kurumların Türkiye'deki güvenlik konusunda ülke vatandaşlarına gerekli bilgiyi vermediğini savundu.

 

Newrozda İranlıların ilk tercihi Türkiye

 

Her yıl yüz binlerce İran vatandaşı, ülkedeki iki haftalık Newroz tatili fırsatını yurtdışında değerlendiriyor. İranlı turistlerin tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Son zamanlarda ülke medyası ve bazı milletvekilleri, Türkiye'deki güvenlik meselesine dikkat çekerek vatandaşlardan Türkiye'ye seyahat etmemelerini istiyor.

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