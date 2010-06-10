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Dünya

İranlı kadın gazeteciye büyük ceza

İran'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti destekleyen uluslararası ödüllere sahip kadın gazeteci büyük bir ceza aldı.

10 Haziran 2010 03:00

T24- İran'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti destekleyen uluslararası ödüllere sahip kadın gazeteci Jila Baniyaghoob'a bir yıl hapis ve 30 yıl meslekten men cezası verildi.
    

Mahkeme tarafından rekor cezaya çarptırılan Baniyaghoob, eşi ile birlikte ülkenin reformcu gazetelerinden birinde çalışırken İslami rejime karşı kampanya yürütmekle suçlanarak hapsedilmiş ve 2 ay cezaevinde tutulduktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.


Uluslararası Kadın Gazeteciler Birliği'nin 2009-Cesaret ödülüne sahip Jila Baniyaghoob'un eşi Ahmedi Behmen Amoi de, hükümetin ekonomik reformlarını eleştiren yazıları nedeniyle 5 hapse mahkum edilmişti.

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