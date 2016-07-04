İranlı Hulk IŞİD'e karşı savaşacağını açıkladı

İranlı Hulk olarak anılan Sajad Gharibi, IŞİD'e karşı savaşacağını açıkladı.

Dailymail'de yer alan habere göre; Gharibi'nin Instagram hesabında 127 bin takipçisi var.İranlı Hulk olarak da biliniyor.

155 kilogram olan Gharibi ’ IŞİD infazcısı’ söylentilerini de şiddetle reddediyor.Gharibi, sosyal medya hesabından kısa zaman önce bir duyuru yaptı.Gharibi, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmak için İran güçlerine katılacağını açıkladı.

24 yaşındaki vücut geliştirmeci gencin bu açıklaması büyük yankı uyandırdı. 180 kilogramdan daha fazla ağırlık kaldırabilen İranlı gencin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Sajad Gharibi ülkesini vücut geliştirme yarışmalarında da temsil ediyor.

Sosyla medyadaki ilgi uyandıran paylaşımları nedeniyle kısa zamanda ünü artan genç sporcu Instagram'da Farsça paylaşımlar bulunuyor ama çoğu zaman #strongman #strongbody #big #mucsles and #powerful gibi hashtag'ler de kullanıyor.