İranlı general: Türk pilotların ölümüne sevinmedim

Devrim Muhafızları Komutanlarından Tuğgeneral Emir Hacızade, ''Türk pilotların ölümünden mutlu değilim ancak Türk yetkililer Şam'a karşı siyasi bir baskı yaratmaya çalıştılar" dedi.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Hacızade, Malatya'daki NATO radar üssüne karşı yeni bir balistik füze geliştirdiklerini açıkladı. Hacızade aynı konuşmasında, Türkiyeli pilotların 'öldüğünü' ileri sürdü.

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Hacızade Malatya'nın Kürecik beldesinde ve Basra Körfezi'nde NATO tarafından kurulan füze kalkanlarının yeni geliştirdikleri 'Arm' adlı balistik füzeye karşı savunmasız olduğunu söyledi.

NATO'nun radar üslerini kasteden Hacızade, "Bu sistemler kurulduğu ülkelerin güvenliğini sağlamak için değil, Siyonist İsrail rejimini korumak amacıyla yapılıyor. Füze kalkanına karşı yaptığımız çalışmalardan biri de Arm'ı geliştirmek oldu. Bu füzeler hava savunma radarlarına karşı yapıldı" diye konuştu.



'Türk pilotların ölümüne sevinmedim'



İranlı komutanın konuşmasının dikkat çekici yanlarından biri de 10 gündür akıbetleri belli olmayan Türk pilotlarının şehit olduğunu, henüz resmi açıklama olmamasına rağmen kelime arasında söylemesi oldu.

Türk uçağının Suriye hava sahasına girdiği noktanın, daha önce İsrail'in Suriye'deki tesisleri vurduğunda kullandığı nokta olduğunu belirten Hacızade, "Suriye bu yüzden bölgeye karşı çok hassastı. Türk pilotların ölümünden mutlu değilim ancak Türk yetkililer Şam'a karşı siyasi bir baskı yaratmaya çalıştılar" dedi.