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İranlı Generâl: Türkiye ikili oynuyor!

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nagdiİranlı...

12 Eylül 2011 03:00

T24 - İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nagdiİranlı, Ankara’dan ülkedeki İsrail elçiliğini kapatmasını isterken bunun yapılmaması durumunda Türk halkının bu konuda gereğini yapacağını öne sürdü. 

NATO’nun füze kalkan sisteminin Türkiye’ye yerleştirilmesi kararının ardından, Ankara’ya son günlerde çeşitli düzeylerde tepki gösteren İran, bu kez İsrail üzerinden yüklendi. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nagdi, Besic’in resmi internet sitesine verdiği demeçte, Mısır’da halkın İsrail elçiliğini ele geçirmesini hatırlatarak, Ankara’dan derhal İsrail’in ülkedeki elçiliğini kapatmasını istedi. Ankara’nın son dönemdeki tutumunu ’İkili oyun ve çelişkili davranış’ olarak niteleyen İranlı komutan, Türk hükümetinin İsrail elçiliğini kapatmaması durumunda Türk halkının bu konuda kediliğinden karar vereceği uyarısını yaptı.


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