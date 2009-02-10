İranlı eşcinsellerin Türkiye şikâyeti

İdam korkusuyla ülkelerinden kaçan İranlı mülteciler, Türkiye’de muhafazakâr illere yerleştirilip hakarete uğradıklarını anlattı.



Türkiye’ye sığınan eşcinsel İranlı mülteciler, idam cezasından ve kırbaçtan kurtulmak için kaçmak zorunda kaldıklarını, ancak Türkiye’de muhafazakâr illere yerleştirildikleri için zor durumda kaldıklarını söyledi.



Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel (LGBTT) Hakları Platformu tarafından, lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüellerin yaşadıkları hak ihlallerini tespit amacıyla, Kasım 2007 ve Mayıs-Haziran 2008’de Kayseri, Eskişehir, Isparta ve Ankara’da 70 mülteciyle görüşülerek bir rapor hazırlandı.



Mülteciler, ülkelerinde eşcinsel olduklarının öğrenilmesinin ardından Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldıklarını, İran’da eşcinselliğin cezasının kırbaçlanmakla başlayıp idamla sonuçlandığını anlattı. İran’da yaşamanın kendileri için imkânsız hale geldiğini söyleyen mültecilerin çoğu, ailelerinden habersiz, bütün birikimlerini bırakıp sadece bir sırt çantasıyla Türkiye’ye geldiklerini anlattı.



Hakaret ediyorlar



Araştırma sonucu hazırlanan raporda, “Türkiyeli eşcinseller için bile yaşamın çok zor olduğu, Van, Kayseri, Isparta, Antep, Nevşehir gibi uydu kentlere yönlendirilen İranlı eşcinsellerin ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldıkları, bu nedenle Ankara, İzmir, İstanbul gibi kentlerde kaçak yaşadıkları” belirtildi.



Mülteciler, Türkiye’deki yaşamları konusunda ise “sokakta kendilerine tükürüldüğünü, hakarete uğradıklarını, ‘top’ diye hitap edildiğini, taşlandıklarını, ‘Bülent Ersoy musun sen?’ diye sorulduğunu, sürekli ev değiştirmek zorunda kaldıklarını” anlattı. Bir İranlı da “Sadece alay ediyorlar, yardım etmiyorlar” dedi.