İranlı din adamı: Kadınların açık saçık giyinmesi nehirleri kurutuyor!

İran'ın İsfahan kentinde cuma hutbelerini yöneten din adamı Seyid Yusuf Tabatabi, geçen haftaki vaazında ahlak polisinin kadınların dini kurallara uygun giyinmesi için daha fazla önlem alması gerektiğini söyledi.

‘Kadınlar arasındaki ahlaksızlığın’ çevre felaketlerine yol açtığını iddia eden Tabatabi, “Ofisim kurumuş Zeyandah-rud Nehri’nin yanındaki kadınların fotoğraflarına ulaştı ve bu kadınlar sanki Avrupa’daymışlar gibi giyinmişti. Bu hareketler nehrin daha da kurumasına yol açıyor” dedi.

Din adamı, hükümetin ‘ahlak dışı giyinen kadınlara karşı paramiliter güçleri de devreye sokabileceğini iddia etti.