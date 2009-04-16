İranlı bilim insanları keçi klonladı

İranlı bilim insanları, bir keçi klonladıklarını ve bunun felçli hastalar için kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı planladıklarını bildirdiler.



İsfahan kentindeki Royan Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Hüseyin, dün sabah erken saatlerde dünyaya gelen oğlağa "Hana" adını verdiklerini belirterek, "Hana'nın doğumuyla İran, dünyada keçi klonlayan 5 ülkeden biri oldu" dedi.



Araştırma merkezi yetkilileri, 2006'da Ortadoğu'da ilk kez İran'ın koç klonladığını, 2.5 yaşına gelen bu koçun sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.



Koyun ve benzeri hayvanların klonlanmasının özellikle tıp alanında, insanlar için gerekli antikorların üretilmesi sürecinde yarar sağlayacağını belirten yetkililer, Royan Araştırma Merkezi'deki keçi klonlama çalışmasının, özellikle felçli hastalar için ileç üretmeyi amaçladığını söylediler.

Bilim ve teknoloji alanında önemli bir bölgesel güç olmayı amaçlayan İran, ilaç, uzay ve nükleer teknoloji konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyor. (aa)

