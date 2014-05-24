İranlı aktris Hatemi, Cannes Festivali'ndeki öpücük için özür diledi

67. Cannes Film Festivali'nde jüri başkanı Gilles Jacob’u yanağından öptüğü için İran’da büyük tepki çeken aktris Leyla Hatemi özür diledi. İran Sinema Kurumu’na bir mektup gönderen Hatemi, ‘Bazı insanların duygularını incittiğim için üzgünüm, özür dilerim’ dedi. Hatemi mektupta Jacob için “Kendisi benim için aynı zamanda ev sahibi de olan yaşlı bir dede gibi” ifadesini kullandı.

‘Öpüşmemek için tokalaştım’ iması

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı mektupta Hatemi, ‘kendisinin İslami kurallara saygı duyduğunu ancak jüri başkanı Jacob’un bunları yaşından ötürü unuttuğunu’ savundu. ‘Yanaktan öpüşmeyi önlemek için giriştiği önleyici tokalaşma hareketinin bu sebeple sonuçsuz kaldığını’ belirten Hatemi, “Her ne kadar bu açıklamaları yapmaktan utansam da, içine düştüğüm kaçınılmaz durumu anlamayanlar için detaylara girmekten başka çarem yok” ifadelerini kullandı.

‘Benim için bir dededen farksız’

Hatemi yeniden Jacob’un 83 yaşında olmasına atıf yaparak “Kendisi benim için aynı zamanda ev sahibi de olan yaşlı bir dede gibi” dedi.

‘Hatemi’nin sergilediği davranış kabul edilemez’

Oscar ödüllü 2011 yapımı “A Seperation” (Bir Ayrılık) isimli filmdeki rolüyle tüm dünyanın tanıdığı Hatemi, İran Kültür Bakanlığı tarafından eleştirilmişti. İran Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Nuşabadi, Jüri üyesi olarak Cannes Festivali’ne katılan Hatemi’nin sergilediği davranışı ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirmişti. Hatemi’nin hareketlerinin İranlıların dini inançlarıyla çeliştiğini söyleyen Nuşabadi, “İranlı kadın imajının dünyada zedelenmemesi için uluslararası toplantılara bir İranlı kadın olarak katılanlar, İranlıların onur ve iffetini dikkate almalı” diye konuşmuştu. Meclis Kültür Komisyonu Birinci Sekreteri milletvekili Lale İftihari ise kadın sanatçının sergilediği davranış biçimiyle ülke imajını zedelediğini savunarak konunun ilgili komisyonda inceleneceğini ifade etmişti.

‘Kırbaçlansın’

Son olarak da dün İran’da Devrim Muhafızları’na yakın ‘Hizbullah Öğrencileri’ adlı bir grup, oyuncu Hatemi’nin cezalandırılması için harekete geçmişti. Hizbullah Öğrencileri, ‘İslam kurallarına aykırı davrandığı’ gerekçesiyle Hatemi’nin kırbaçlanarak cezalandırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.