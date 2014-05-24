T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlı aktris Hatemi, Cannes Festivali'ndeki öpücük için özür diledi

İranlı aktris Leyla Hatemi, 67. Cannes Film Festivali'nde yanaktan öptüğü jüri başkanı Gilles Jacob'tan 'Kendisi benim için aynı zamanda ev sahibi de olan yaşlı bir dede gibi' ifadesiyle söz etti

24 Mayıs 2014 19:46

67. Cannes Film Festivali'nde jüri başkanı Gilles Jacob’u yanağından öptüğü için İran’da büyük tepki çeken aktris Leyla Hatemi özür diledi. İran Sinema Kurumu’na bir mektup gönderen Hatemi, ‘Bazı insanların duygularını incittiğim için üzgünüm, özür dilerim’ dedi. Hatemi mektupta Jacob için “Kendisi benim için aynı zamanda ev sahibi de olan yaşlı bir dede gibi” ifadesini kullandı.

 

‘Öpüşmemek için tokalaştım’ iması 

 

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı mektupta Hatemi, ‘kendisinin İslami kurallara saygı duyduğunu ancak jüri başkanı Jacob’un bunları yaşından ötürü unuttuğunu’ savundu. ‘Yanaktan öpüşmeyi önlemek için giriştiği önleyici tokalaşma hareketinin bu sebeple sonuçsuz kaldığını’ belirten Hatemi, “Her ne kadar bu açıklamaları yapmaktan utansam da, içine düştüğüm kaçınılmaz durumu anlamayanlar için detaylara girmekten başka çarem yok” ifadelerini kullandı. 

‘Benim için bir dededen farksız’ 

 

Hatemi yeniden Jacob’un 83 yaşında olmasına atıf yaparak “Kendisi benim için aynı zamanda ev sahibi de olan yaşlı bir dede gibi” dedi. 

 

‘Hatemi’nin sergilediği davranış kabul edilemez’ 

 

Oscar ödüllü 2011 yapımı “A Seperation” (Bir Ayrılık) isimli filmdeki rolüyle tüm dünyanın tanıdığı Hatemi, İran Kültür Bakanlığı tarafından eleştirilmişti. İran Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Nuşabadi, Jüri üyesi olarak Cannes Festivali’ne katılan Hatemi’nin sergilediği davranışı ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirmişti. Hatemi’nin hareketlerinin İranlıların dini inançlarıyla çeliştiğini söyleyen Nuşabadi, “İranlı kadın imajının dünyada zedelenmemesi için uluslararası toplantılara bir İranlı kadın olarak katılanlar, İranlıların onur ve iffetini dikkate almalı” diye konuşmuştu. Meclis Kültür Komisyonu Birinci Sekreteri milletvekili Lale İftihari ise kadın sanatçının sergilediği davranış biçimiyle ülke imajını zedelediğini savunarak konunun ilgili komisyonda inceleneceğini ifade etmişti. 

 

‘Kırbaçlansın’ 

 

Son olarak da dün İran’da Devrim Muhafızları’na yakın ‘Hizbullah Öğrencileri’ adlı bir grup, oyuncu Hatemi’nin cezalandırılması için harekete geçmişti. Hizbullah Öğrencileri, ‘İslam kurallarına aykırı davrandığı’ gerekçesiyle Hatemi’nin kırbaçlanarak cezalandırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

ETİKETLER

leyla hatemicannesiranöpücükgilles jacob

İlgili Haberler

İran'ı karıştıran öpücük

Leyla Hatemi'nin Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Gilles Jacob ile yanaktan öpüşmesine İran’dan inceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24