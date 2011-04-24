-İRANLI AİLE BM'Yİ ATATÜRK'E ŞİKAYET EDECEK NİĞDE (A.A) - 24.04.2011 - Ülkesindeki baskılardan kaçarak Türkiye'ye sığınan İranlı generalin, 6 kişilik ailesiyle yaşadığı Niğde'de başlattığı açlık grevinde 34'üncü güne gelindi. Sadece zaman zaman sıvı alarak hayatını sürdüren İranlı General Mousa Hemmati Moghaddam, Birleşmiş Milletlerin (BM) kendilerine mülteci hakkını verene kadar açlık grevini sürdüreceğini açıkladı. General ve ailesi, 1 Mayıs'ta Ankara'ya giderek, Anıtkabir'de BM'yi Atatürk'e şikayet edecek. İran Ordusu'nda görev yaparken, yargılandığı bir davada ceza alan ve ülkesindeki baskı ve zulümlerden kaçarak Türkiye'ye gelen Mousa Hemmati Moghaddam, 34 gün önce başlattığı açlık grevini sürdürüyor. Oğlu Reza Hemmati Moghaddam, BM'ye yaptıkları mültecilik başvurusundan olumsuz sonuç aldıklarını belirterek, ''Biz mülteci olabilmek için tüm şartları yerine getirmemize rağmen bu hakkımızı vermediler. İran'a gönderilirsek, babamı büyük bir ceza, bizi de yine zulüm bekliyor. Babam, BM'den mültecilik hakkını alana kadar grevini sürdürecek'' dedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ankara'ya gideceklerini belirten Reza Hemmati Moghaddam, ''Tüm ailemiz, 1 Mayıs'ta Anıtkabir'de olacağız. Orada, BM'yi Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet edeceğiz. Bu eylemimize, tüm sığınmacıları, Niğde'deki ve Türkiye genelindeki tüm sığınmacıları davet ediyoruz'' diye konuştu.