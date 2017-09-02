T24 LogoT24 Logo
Gündem

İranlı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 5 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 3 şüpheli tutuklandı

02 Eylül 2017 20:27

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 5 marketten \'tırnakçılık\' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya\'da, 29 Ağustos tarihinde Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, şüphelilerden K.S.\'yi kaçarken yakaladı. Olay yerinden araçla kaçan iki şüpheli ise izini kaybettirdi. İranlı K.S. gözaltına alınırken, iki firarinin de yine İran vatandaşı Y.H. ve M.M. olduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği\'nce yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Antalya\'ya olaydan üç gün önce geldikleri, sonrasında karayoluyla İstanbul\'a gittikleri tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda 2 şüpheli saklandıkları yerde yakalanarak Antalya\'ya getirildi.
Şüphelilerin 5 marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.S., Y.H. ve M.M., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA DHAANTALYAAntalyaAğustosMollayusuf Mahallesi Uncalı CaddesiOlayEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Dolandırıcılık Büro AmirliğiAsayişMüdürlüğüEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24