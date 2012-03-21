İran’la ticareti ambargo vurdu, pardesüler elde kaldı

T24- İran’ın nükleer programı nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlar, Türk - İran ticaretine darbe vurdu. ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ‘İran ambargosu Türk ticaretini buruşturdu’ başlıklı analizde iki ülke ekonomik ilişkilerini inceledi.

WSJ'nin Milliyet'te de yer bulan haberinde, “İran ekonomisinde panik yaratan yeni yaptırım dalgası, Türkiye’deki şirketleri vuruyor. Ticari ilişkideki dramatik çöküş, Türk tüccarlarda hayal kırıklığı yarattı” denildi. İran’a ihracat yapan Osmanbey’deki tekstilcilerin görüşlerini de alan gazete yaptırımların etkisiyle İran riyalinin değer kaybetmesi ve ülkede enflasyonun hızlı artması yüzünden birçok siparişin iptal edildiğini ve tekstil atölyelerinde stok fazlaları oluştuğunu yazdı.

Riyalde % 55 düşüş...

WSJ’ye görüş bildiren Yaşar Kapıyoldaş adlı tekstilci Arap Baharı’nın ardından ticaretin azaldığı Libya, Tunus, Mısır gibi ülkelerin yerine İran’dan beklentilerin arttığını belirterek, “Elimizde Tahran’a yollamaya hazır binlerce uzun kadın pardesüsü kaldı. Bunları başka bir yere de satamayız. Ne yapacağız” dedi.



Türkiye’nin İran’a ihracatının son 10 yıl içinde 12 kat artarak 2011’de 3.5 milyar doları bulduğunu hatırlatan WSJ, yaptırımlar nedeniyle riyalin dolara karşı yüzde 55 değer kaybetmesiyle, Türkiye’nin İran’a yönelik ocak ihracatının aralık ayına göre yüzde 25 düştüğünü yazdı. Halkbank dışındaki Türk bankalarının yaptırım kaygısıyla İranlı müşterilere ilişkin ödeme işlemlerini durdurduklarını, İranlı turistlerin sayısının ve otel rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 80 azaldığını belirten WSJ, Türkiye’nin İran’dan petrol ithalatının da aralık ayında yüzde 40 azaldığına dikkat çekti.



