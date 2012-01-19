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Politika

İran'la köprülerin atılmamasını istiyoruz İZMİR (A.A)

19 Ocak 2012 16:37

-İran'la köprülerin atılmamasını istiyoruz İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, diyalog yoluyla her problemin çözümlenmesini istediklerini belirterek, ''İran'la köprülerin atılmamasını, diplomatik yolların açık olmasını istiyoruz'' dedi. Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. NATO Füze Kalkanı Projesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin soruya Bakan Yılmaz şu yanıtı verdi: ''Yurtta sulh, cihanda sulh. Dikkat ederseniz biz diyalog yoluyla her problemin çözümlenmesini istiyoruz. İran'la köprülerin atılmamasını, diplomatik yolların açık olmasını istiyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı 'Ülkemizdeki her 100 insandan 40'ı Türkçe konuşur. Türkiye'yle dostuz' dedi. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarete açık olması lazım ki Çin istiyor, ABD istiyor hiç şüpheniz olmasın açık kalır diye düşünüyoruz. Diğerinin kimseye faydası olmaz. Biz barış politikası istiyoruz. Diyalogla her türlü problemin konuşularak çözülmesini istiyoruz. Bu süreç başarıya ulaşacaktır diyoruz. Başka çözüm de yoktur. Çatışarak kimse problem çözememiştir. Başında veya sonunda çatıştıktan sonra bile yine diyalog olması lazım, elinizi uzatmanız lazım.''  

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