'İran'la en iyi Türkiye konuşuyor'

T24 - Hiçbir ülkenin Türkiye gibi İran'la konuşamadığını ancak bunun değerinin anlaşılmadığını belirten Gül, ABD'nin de bu yola devam edilmesini istediğini söyledi.



Hiçbir ülkenin yapamadığı şekilde İran'la konuşan bir Türkiye'nin olduğunu ancak bunun değerinin anlaşılmadığını belirten Gül, "İran'da farklı güç tabanları var. Örneğin ben, hem İran Cumhurbaşkanı hem de dini lideriyle konuştuğumuz konu başlıkları hakkında çok açık ve dürüst şekilde konuşabilen biriyim ve beni dinliyorlar" dedi.





'MESELE İRAN'IN DAHA ŞEFFAF OLMASI'



"NATO üyesi Türkiye'nin, bölgede nükleer silahlara karşı olduğunu" vurgulayan Gül, Reuters haber ajansının, "İran'ın, yaptırımları Türkiye aracılığıyla deldiği" öne sürülen haberlerine ilişkin soru üzerine, "haberi gördüğünü, ancak yaptırımların kapsamına girecek bir faaliyet içinde olmayacaklarını" söyledi.



Gül, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olduğuna dikkati çekerek, "Buradaki mesele, İran'ın daha şeffaf olması, sorun da burada...Türkiye'nin nükleer silah sahibi bir İran'a herhangi bir şekilde olumlu bakabileceğine dair zihninizde hiçbir soru işareti olmamalı...Buradaki mesele, nükleer silahların üretilip üretilmediğini görmek ve bu, diplomatik araçlar yoluyla anlaşılmalı" diye konuştu.





'HİÇBİR ÜLKE İRAN'LA TÜRKİYE GİBİ KONUŞAMIYOR'



Cumhurbaşkanı Gül, bir başka soru üzerine, "BM'deki temasları çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile de biraraya geleceğini" kaydederek, "Türkiye dışında hiçbir ülkenin, Türkiye'nin yapabildiği şekilde İran'la konuşamadığını ve bunun değerinin anlaşıldığını düşünmediğini" söyledi.

"İranlılara ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Gül, "Onlara daha uzlaşmacı olmalarını, insanların zihinlerinde bazı soru işaretleri bulunmasından dolayı, bu kaygıları gidermeye çalışmanın İranlılara bağlı olduğunu, bunun için açık ve şeffaf biçimde davranmalarını söylüyoruz" diye konuştu.



Türk-Amerikan ilişkilerine dair bir soru üzerine de Gül, "bu ilişkilerin kendileri için çok önemli olduğunu" kaydederek, "Bizler müttefikiz ve bu gerçek kendi içinde çok önemli. İran'ın nükleer konusuyla ilgili olarak, yardım edecek kapasiteye sahibiz ve Amerikan yönetiminin de bunu anladığına inanıyorum ve bizim bu yoldan gitmeye devam etmemizi istiyorlar" dedi.





'İRANLILAR BENİ DİNLİYOR'



Gül, "İranlı liderler, sizi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinliyor mu?" sorusuna, "Evet, bizi dinledikleri zamanlar oluyor" yanıtını verdi.



"İran'daki güç yapılanmasını nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Gül, "İran'da farklı güç tabanları var. Örneğin ben, hem İran Cumhurbaşkanı hem de dini lideriyle konuştuğumuz konu başlıkları hakkında çok açık ve dürüst şekilde konuşabilen biriyim ve beni dinliyorlar" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, "O halde İran dini lideriyle görüştünüz? Nasıl biri?" sorusunu, "Evet, çok kapsamlı şekilde. Onlarla, doğru olduğuna inandığım herşey hakkında konuştum ve dinlediler, ne söylersem üzerinde düşünüyorlar" diye yanıtladı.



"Birleşik mi yoksa farklı görüşler mi taşıdıklarına inanıyor musunuz?" sorusuna, "İran'ın içişleriyle ilgili konuşmak istemem, biz komşuyuz" yanıtını verdi.



"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin İran ile ticaretini gelecek 5 yılda üçe katlamak istediğini söylediği" şeklindeki sözler üzerine, "ekonomik ilişkilerin her ülke için önemli olduğunu" belirten Gül, "Amerikalı okuyucuların bilmesi gerektiğini düşündüğünüz birşey var mı?" sorusunu da, "Amerikan ittifakını zayıflatmaya dönük hiçbir niyetimiz olmadığını bilmeliler, ona yardım ediyoruz, ilerlemeye katkı sağlıyoruz. Birbirimize güvenmeye ihtiyacımız var" şeklinde yanıtladı.





