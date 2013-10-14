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Dünya

'İran'la diplomasi kapısı aralandı, ancak gözümüz açık'

John Kerry: İran ile yapılacak herhangi bir görüşmede, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına, süreçteki açıklığa, şeffaflığa ve mesuliyete önem vereceğiz

14 Ekim 2013 10:05

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran ile diplomasi penceresinin aralandığını söyledi. Kerry açıklamasında ayrıca tedbirin elden bırakılmadığını gösteren, "Gözlerimizin de açık olduğu bilinmeli, hiç anlaşmamak kötü anlaşmadan iyidir" ifadelerini de kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, nükleer programı konusunda İran ile diplomasi penceresinin "aralandığını" söyledi.

Kerry, California'da Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin düzenlediği dış politika konferansına, Londra'dan uydu aracılığıyla yaptığı açıklamada, İran ile diplomasi penceresinin aralandığını belirtti.

"Gözlerinin de açık olduğunun bilinmesini" isteyen Kerry, "Kötü bir anlaşmadansa hiç anlaşma yapmamak daha iyi" ifadesini kullandı.

John Kerry, İran ile yapılacak herhangi bir görüşmede, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına, süreçteki açıklığa, şeffaflığa ve mesuliyete önem vereceklerini kaydetti.

 

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