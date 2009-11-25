İran'la 'ateist lider' sıkıntısı

T24 - İran'da ateist, yani Tanrı’ya inanmayan kişilerin oluşturduğu bir hareketin lideri, Türkiye’de tutuklandı. Nigar Azizmuradi'nin İran’a iade edilmesi söz konusu. Eğer bu gerçekleşirse idam cezasıyla çarptırılacak.



Bu yaşananlar, Türkiye'nin son dönemde ticaret ve ekonomi anlamında yakınlaştığı İran'la “ateist lider krizi” yaratabilir.

Dünyanın en büyük ateist organizasyonlarından biri olan "Raelyen Hareketi"nin İran lideri Nigar Azizmuradi'nin seçimlerin ardından kaçarak geldiği Türkiye'de pasaportundaki bir sorun nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

Uluslararası Realyen Hareketi'nin sözcüsü Brigitte Boisselier bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Aldığımız bilgiye göre, Azizmuradi'nin, İran'a geri gönderilme olasılığı var. İran'da Realyen inancından dolayı idam cezasına çarptırılmasına kesin gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.

Boisselier ayrıca, Azizmuradi'yi iade etmemesi talebiyle Raelyen Hareketi'nin üyelerinin dünya çapındaki Türk Büyükelçilerinin önünde protesto gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

Boisselier, "Nigar'a Avrupa'dan iltica hakkı tanınacağına ve böylelikle de İran'ın korkunç yüzüyle karşı karşıya kalmak zorunda olmayacağına inanıyoruz" dedi.



Raelyen harekete dört yıl önce katılan Azizmuradi'nin Temmuz ayındaki tartışmalı seçimlerin ardından üzerindeki artan baskılar nedeniyle İran'dan ayrılarak Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Raelyen hareketi

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1974 yılında kurulan Realyen Hareketi bugün itibariyle 104 ülkede örgütlü ve 70,000'in üzerinde üyesi bulunuyor.



Bu hareket, dünya üzerindeki yaşamın DNA ve genetik mühendisliği kullanılarak "elohim" denilen uzaylı insan ırkı tarafından yaratıldığına inanıyor.



Sitesinde Raelyen Hareket, tüm insanlığın yararı için bilimin kullanılmasını teşvik etmeyi kendine amaç edindiğini ve tüm dünya genelinde bu amacını yaymak için kampanyalar organize ettiğini ifade ediyor.